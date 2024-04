‘Supervivientes’ tiene que frenar a Arantxa del Sol por la barbaridad insinuada de Ángel Cristo

Ángel Cristo es el protagonista absoluto de ‘Supervivientes 2024‘. El concursante ha conseguido provocar la animadversión de prácticamente todos sus compañeros, incluida Arantxa del Sol, quien se mostró especialmente unida a él desde el primer momento. Pero las circunstancias han cambiado, puesto que ha asegurado tener cuentas pendientes con el concursante, del que ha llegado a asegurar que «no está bien de la cabeza». Un comentario por el que Carlos Sobera, por boca de la organización, ha tenido que intervenir.

Dicho momento se ha vivido durante la emisión de la entrega ‘Tierra de Nadie’. En concreto, los concursantes de Playa Limbo han conocido La Palapa. Desde allí, han abordado sus cuentas pendientes, siendo la de Arantxa del Sol la que le vinculaba a Ángel Cristo. Antes de que se produjese ese instante, los espectadores han podido ver un vídeo en el que la actriz y presentadora se desahogaba junto a su marido Finito de Córdoba: «Ángel ha sido mi apoyo, pero también me han contado cosas… Ha sido mentiroso, desleal… O sea, he alucinado y para mí se acabó Ángel Cristo».

Visiblemente sorprendido, el presentador le ha preguntado el motivo de ese cambio de opinión. «Kike Calleja me ha contado algunas cosas que ha ido diciendo Ángel sobre mi que son absolutamente mentira. Una mentira retorcida y desleal y no solamente a Kike, se lo ha contado a más personas y esas eran sus conversaciones con el otro equipo», ha confesado Arantxa. En la misma línea, la concursante ha recordado: «Era mi mayor apoyo al principio, has visto esa ventanilla que teníamos en las dos playas. Le he llamado varias veces y jamás ha venido».

A pesar de ello, Arantxa le ha confesado a Carlos Sobera no sufrir por su distanciamiento: «Cuando me enteré de todo esto fue una gran decepción, hoy ya me da un poco igual». Por su parte, Sobera le ha asegurado que podría compartir playa con él con motivo de la incorporación de Playa Limbo a los dos grupos principales. «No sé cuál va a ser su reacción… No lo sé, le veré y no lo sé cómo me va a recibir. Él pues falso porque es muy falso porque es… No sé yo, creo que es que no está bien de la cabeza directamente«, han sido las contundentes y graves declaraciones hacia Ángel Cristo.

Carlos Sobera interviene para defender a Ángel Cristo de las palabras de Arantxa del Sol

Al escuchar tal barbaridad cuestionando su salud mental, Carlos Sobera se ha visto obligado a intervenir por boca de la dirección de ‘Supervivientes’. «Eso son ya afirmaciones más serias que las vamos a dejar un poquito en el aire. No se puede nunca decir que no está bien de la cabeza. Simplemente los nervios te pueden hacer perder el control a veces de las situaciones», le ha trasladado a Arantxa del Sol a modo de toque de atención. Lejos de quedarse callada, la concursante ha reforzado su postura al asegurar: «(Está mal de la cabeza) pero mucho y los ojos y la cara y los temblores y todo«.

El monumental careo entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo

Poco más tarde, Arantxa ha podido ver a Ángel Cristo en La Palapa al incorporarse como concursante de pleno derecho. Un encuentro marcado por la tensión en el que la concursante se ha desligado por completo del joven. «Imagino que estarás contenta de reencontrarte con Ángel Cristo», ha ironizado el presentador. Como respuesta, ésta ha sentenciado: «No, de Ángel Cristo es que no le quiero ni ver». «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?», ha preguntado el presentador.

«Completamente. No quiero ni hablar de este señor. Para mí no existe… Qué no ha hecho, no quiero», ha asegurado ella mientras se negaba a hablar de él. «No voy a hablar de este señor, ahórrate el tiempo», le ha arreado a Carlos. Por su parte, el principal aludido se ha mostrado muy sorprendido: «La verdad es que no lo sé, como no sea que Kike le haya dicho algo… Yo ya estoy acostumbrado a ser el malo de la edición y además asumo el papel. Se les da muy bien dejarme mal». «No voy a hablar nada, no quiero saber nada de ese señor», ha concluido la concursante.