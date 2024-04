Isabel Rábago augura por qué Ángel Cristo no va a poder ganar ‘Supervivientes 2024’

Isabel Rábago lo tiene meridianamente claro: Ángel Cristo no va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’ como algunos pronostican. Llegará lejos, muy lejos, pero para ella parece que no hay ninguna posibilidad de que se alce con la victoria y herede el título de Bosco Martínez-Bordiú. Y así lo ha compartido este mismo martes durante su colaboración en ‘Vamos a ver’.

Ángel Cristo es el gran protagonista de la edición. No hay dudas. Y también es el villano por excelencia por su talante provocador y por encargarse con mucho tino de revolucionar toda la isla. Si esta temporada de ‘Supervivientes’ tiene atractivo es especialmente por él y por su imprevisibilidad.

«Como villano Ángel Cristo es de los mejores de todas las ediciones de ‘Supervivientes'», ha comentado Joaquín Prat en su programa tras abordarse los últimos y sonados enfrentamientos que el hijo de Bárbara Rey ha mantenido con Miri, Marieta, Gorka y Javier Ungría. En definitiva, con todos los compañeros del equipo al que pertenece.

«Es brutal», ha apuntado de forma tajante Isabel Rábago, en total acuerdo con el presentador de ‘Vamos a ver’ como así ha demostrado en otras ocasiones. «Que no se vaya porque tiene que seguir dando mucho por saco», ha deseado en ese sentido Pepe del Real. «No, no», ha exclamado Prat.

«Puede ser que Ángel gane, pero no quiere decir que porque gane y sea un buen superviviente sea también una buena persona», ha destacado por su parte Cristina Tárrega. «No, Supervivientes no lo va a ganar Ángel«, ha espetado inmediatamente Isabel Rábago con mucha convicción.

Y no se ha quedado ahí en sus aseveraciones sobre el devenir de Ángel Cristo en el reality de Telecinco. «No lo va a ganar, no lo va a ganar. Va a llegar a la final pero que no, que no, que no va a ganar«, ha augurado la colaboradora debido al desgaste que irá sufriendo el superviviente por sus continuos y cada vez más recrudecidos conflictos.