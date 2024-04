Señalan la decisión tomada por la dirección de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo y es drástica

‘Vamos a ver’ ha puesto sobre la mesa la drástica determinación que ha adoptado la dirección de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo para salvaguardar su imagen y también la del concurso. El programa de Joaquín Prat ha tratado las últimas polémicas del robinsón con Marieta y Miri. Aunque realmente ninguno de sus compañeros de playa le soporta y cada vez le ignoran más. Es el caso de Javier Ungría y Gorka Ibarguren. Ángel se está quedando totalmente solo.

Pues bien, tras ver sus imágenes más recientes en la isla, Carmen Borrego y Kike Calleja, presentes en el club social, se han lanzado a la yugular del hijo de Bárbara Rey una vez más, pues la experiencia con él ha sido bastante desagradable y guardan mucho rencor. Sin embargo, en esta ocasión lo que han hecho ha sido poner el foco en lo que el reality no está emitiendo del concursante.

«Dice barbaridades de su familia que no se pueden emitir», ha desvelado Kike. «Pero eso fuera de cámara, ¿no?», le ha preguntado Adriana Dorronsoro, copresentadora del matinal. «No, que no se pueden emitir, sí están grabadas, pero no se pueden emitir», ha clarificado el excolaborador de ‘Sálvame’ debido a su alta gravedad.

«No se pueden emitir porque son cosas muy difíciles», ha apuntalado Carmen Borrego, poniendo así de relieve la decisión de los responsables de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo. Una directriz, la de censurar ese controvertido contenido, que bien podría ser para proteger la imagen del participante y para no generar graves polémicas que afecten en consecuencia al propio formato.

«¿Es cierto que ha dicho cosas directamente a cámara y dirigiéndose a alguien en concreto que no se pueden emitir?», ha enfatizado Joaquín Prat para confirmarlo. «A varias personas, de su familia y no de su familia», han aseverado conjuntamente Kike Calleja y Carmen Borrego.

«¿Y él no sabe si está emitiendo o no?», ha cuestionado Alejandra Prat. «Él es de todo menos tonto», ha apostillado la hermana de Terelu, asegurando que Ángel Cristo es consciente de que todas esas presuntas «barbaridades» que señalan no se están viendo en los diversos programas de ‘Supervivientes’ a pesar de estar perfectamente grabado por el equipo.

«Si pudieran emitirlo, lo habrían puesto en la Palapa. En el directo te ponen lo más importante de la semana. Entonces, él se tiene que estar dando cuenta de que eso no se está emitiendo, pero él lo hace con la intención (de que se emita)», ha comentado en ese sentido Isabel Rábago.