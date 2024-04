Ángel Cristo lía la mundial con su última hora en ‘Supervivientes’ que marca su futuro

Ángel Cristo lio la mundial en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ este domingo con todo lo que dio a entender durante la dinámica del Oráculo de Poseidón después de un fin de semana de continuos enfrentamientos con Miri y Marieta, con quienes el conflicto es irresoluble. Se metió en un jardín de los grandes revelando algo que, al parecer, sucedió fuera de cámara, pues no se ha visto en pantalla.

«A mi me gustaría hablar, pero si me van a avasallar con un dueto de gritos no me podré expresar», empezó su intervención. Y es que el concursante ha denunciado un «acoso y derribo» por parte de ambas compañeras de equipo para minarle la moral y desestabilizarle ahora que el concurso entra en su fase más dura.

«Marieta sabe perfectamente cómo provocar a un hombre y se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua. En concreto, dice que me gusta ella, y cuando ella llegó a la isla dijo que era una fantasía dormir al lado de mi y le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia», reveló Ángel Cristo, causando un shock total porque es algo que jamás se ha visto en los diferentes programas de ‘Supervivientes’.

Además, en toda esta trama involucró a Gorka Ibarguren, el que hasta ahora era su amigo. «Lo único que le voy a decir a Gorka es que cuide más lo que tiene fuera (su novia) y no lo que tiene aquí dentro. Tiene que ser más prudente», soltó, insinuando un acercamiento sospechoso entre Marieta y el vasco. «Vas con segundas, dímelo claro lo que me quieres decir porque me vas a poner de muy mala hostia si sigues por ese camino», le advirtió Gorka.

«Lo que creo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano», le reprendió Sandra Barneda. Y hasta contra la presentadora la emprendió Ángel Cristo: «Sandra, tus consejos morales a partir de ahora son el faro de mi vida. Te estoy diciendo que Gorka es una persona cercana y que lo único que le recomiendo es que no se deje embaucar porque puede dar lugar a malentendidos fuera».

«Ya me hizo el lío a mi Marieta y te lo va a hacer a ti», le avisó Ángel a Gorka, aconsejándole «que no muestre tanta cercanía» con Marieta y «que haga las cosas pensando en quien tienes fuera». Acto seguido, el robinsón volvía a subrayar que «sabe cómo provocar a un hombre». Un comentario que está causando un gran revuelo en redes, siendo tachado de «machista».

«¿Dices ‘hombre’ como género masculino u ‘hombre’ como ser humano?», le preguntó Sandra Barneda ante lo que Ángel Cristo le respondió desafiante: «¿En qué jardín quieres meterte conmigo?». «No, quiero aclarar», se defendió Sandra mientras que el hijo de Bárbara Rey insistía: «Ya lo he dicho otra vez, sabe cómo provocar a un hombre». Pocas veces se ha visto a un concursante encararse así con la presentadora.