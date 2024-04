Ángel Cristo pierde su concurso en ‘Supervivientes’ y ataca a Sandra Barneda en directo

Ángel Cristo se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la actual edición de ‘Supervivientes‘. El náufrago acostumbra a protagonizar los enfrentamientos más tensos. De igual manera, se muestra experto en dinamitar la convivencia puesto que durante los últimos días se ha enfrentado de manera feroz a Marieta, la recién llegada, a la que le ha acusado de «saber cómo provocar a un hombre». Un comentario que ha sido el inicio de una trifulca monumental en la que se ha visto involucrada la propia Sandra Barneda.

«Marieta sabe perfectamente cómo provocar a un hombre. Se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua, y bueno, lo siento por mi familia y la gente que me apoya, pero esto no va a volver a ocurrir. En concreto ella dice que me gusta ella, y cuando ella llegó dijo que era una fantasía dormir al lado de Ángel Cristo y le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia», han sido sus incendiarias declaraciones, tachadas de «machistas» en redes.

Ángel Cristo sobre Marieta: "Sabe perfectamente lo que tiene que decir para llevar a un hombre al límite"



Por si fuese poco, la bronca se ha extendido al incluir a Gorka tras otro comentario fuera de lugar de Ángel Cristo. «Lo único que le voy a decir a Gorka es que cuide más lo que tiene fuera y no lo que tiene aquí dentro. Tiene que ser más prudente», le ha instado. «¿Qué me estás diciendo con eso? ¿Qué me quieres decir?», ha contestado visiblemente molesto el vasco, a lo que el protagonista ha reaccionado: «Es un buen consejo». Lejos de quedarse callado, Gorka ha explotado: «Vas con segundas, dímelo claro lo que me quieres decir porque me vas a poner de muy mala hostia si sigues por ese camino».

Sandra Barneda, obligada a intervenir, sale escaldada

Tras esta polémica intervención Ángel ha reculado: «Tiene que ser prudente y no he dicho que le guste Marieta, todo lo contrario… Quiero que piense en la gente que tiene fuera». Precisamente en ese instante, Sandra Barneda ha intervenido adoptando un tono demoledor contra el concursante: «¿Qué tiene que ver Gorka? Lo que creo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano. Ángel, me gustaría que te expresaras bien y claramente».

Tirando de ironía, el concursante no ha dejado terminar a la presentadora y se ha encarado a ella de malos modos y asestándole un duro zasca: «Sandra, tus consejos morales a partir de ahora son el faro de mi vida. Te estoy diciendo que Gorka es una persona cercana y que lo único que le recomiendo es que no se deje embaucar porque puede dar lugar a malentendidos fuera». Mientras, el resto de supervivientes han mostrado su apoyo a Gorka generando un debate que Ángel ha rematado asegurando: «Lo siento por mi familia y la gente que me apoya. Esto no va a volver a ocurrir. No voy a caer tan bajo más».

Poco después, la presentadora ha vuelto a insistir: «¿Estás diciendo Ángel que Gorka no ha mantenido las distancias con Marieta?». «Simplemente le digo que haga las cosas pensando en la gente que está fuera… Aquí no somos amigos de nadie», ha comentado él. De igual manera, Sandra Barneda ha incidido en la crítica de Ángel a Marieta asegurando que sabe cómo provocar a un hombre. «¿Dices ‘hombre’ como género masculino u ‘hombre’ como ser humano?», le ha preguntado la presentadora ante lo que Ángel Cristo le ha asestado desafiante: «¿En qué jardín quieres meterte conmigo?«. «No, quiero aclarar», se ha defendido Sandra mientras que el hijo de Bárbara Rey insistía: «Ya lo he dicho otra vez, sabe cómo provocar a un hombre».

Sandra y Ángel Cristo se enrocan en una discusión sin precedentes

Ni Sandra ni Ángel han llegado a un acuerdo, puesto que la presentadora ha vuelto a replicar: «Te repito Ángel porque quiero aclararlo porque siempre dices que no se te entiende. ¿Hombre como género masculino o como ser humano que engloba a nombre y mujer? ¿Lo estás entendiendo?». «No sé si lo entiendes tú«, le ha espetado con desdén Ángel Cristo, siendo una nueva falta de respeto hacia la presentadora de ‘Supervivientes’. «Por eso te lo pregunto, para que me lo aclares», ha ampliado la moderadora del debate conteniéndose cómo ha podido. Algo que ha sorprendido, pues todos sabemos que Barneda no suele callarse ni una, pero en esta ocasión ha tenido temple ante los desaires del robinsón.

Ante ello, Ángel ha vuelto a negarse: «No voy a ser yo el que arroje luz en este tema». Esto ha provocado que otros concursantes interviniesen para afearle su conducta provocadora y dañina para desestabilizar. Finalmente, Cristo ha concluido ironizando: «Es inteligente y lo sabe perfectamente (sobre Sandra Barneda)… ¿Qué te voy a responder? Sabe perfectamente lo que tiene que decir ‘para llevar a un hombre al límite’. Ya no sé qué responder más». «No, ya me has respondido. Gracias por la aclaración», ha cortado severamente Sandra Barneda dando por zanjada una disputa desagradable y nunca antes vista entre un presentador y un concursante.