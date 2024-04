Javier Ungría revela lo que está ocurriendo con Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ sin cámaras

Javier Ungría, que hasta ahora había pasado desapercibido en ‘Supervivientes’, leyó la cartilla como nadie a Ángel Cristo en el Oráculo de Poseidón y se despachó a gusto al clamar ante todos los espectadores del concurso lo que está sucediendo delante y detrás de las cámaras con Marieta y Miri.

«Yo creo que a Ángel se le ha ido la pinza totalmente porque una chica de 24 años (Marieta) le ha pasado absolutamente por encima. Ángel, desde hace bastante tiempo, trata fatal a Miri, que ya lo he dicho en varias ocasiones y, desde hace dos días, el avasallamiento de una manera espectacular hacia Marieta a mi me ha producido una decepción como ser humano increíble», sentenció el exmarido de Elena Tablada.

«Yo me acerqué un poco a Ángel, haciendo caso omiso a lo que decían de él antes, me parecía un tío interesante, tenía cosas que compartía con él, pero desde hace dos días la manera de tratar, ya no solo a Miri sino también a Marieta, es de una persona que no merece mi atención ni prácticamente mi respeto», soltó sin rodeos Javier Ungría, al que vimos firme y directo como nunca antes en ‘Supervivientes’.

«Es una persona que se va retratando y va dando la razón a toda esa gente a la que no quisimos hacer caso en un principio», prosiguió el concursante, haciendo referencia a todos aquellos que alertaron de las actitudes hirientes de Ángel Cristo. Un comportamiento que tanto él como todo el equipo de Condena están sufriendo en sus carnes ahora.

«El problema aquí es que Ángel tiene movidas con ellas y todos los días por la mañana y hay dos cosas que a mi me tocan los cojones. Primero, que no se dé cuenta que hay otra gente que están en el mismo grupo que no se merece tener ese ambiente. Y, segundo, que ellas a nosotros nos caen muy bien. Entonces, tampoco me gusta que se esté metiendo con ellas de esa manera tan salvaje cuando son personas que aprecio», denunció Javier Ungría alto y claro.

«Lo que me sorprende es que sea una persona que va de educado y templado y eso no se lo aplique y no lo piense», reflexionó en directo. «Es una persona que despista mucho. Él siempre dice que esto es un concurso, yo sé que es concurso y vengo a ganar como todos, pero no por eso me voy a llevar por delante a todo el mundo. Yo no voy a ser una persona como está siendo él con la gente solo porque tengo claro que tengo que concursar hasta el final. Es el único que es así y ese perfil de persona no me interesa», aseveró sin cortapisas. Su speech, un repaso monumental a Ángel Cristo, fue muy aplaudido en redes y con él Javier Ungría ganó muchos puntos.

Por su parte, Ángel no quiso replicarle y se limitó a mostrar su lado victimista, asegurando que había una especie de contubernio contra él para derrocarle en ‘Supervivientes’: «Desde que entré en este concurso soy el enemigo a batir, yo estaré aquí hasta que la gente quiera. No me causa ningún problema lo que piensen de mi, desde el primer día quieren eliminarme todos».