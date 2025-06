Isabel Rábago arremete contra 'De Viernes' desde su puesto en Antena 3 por lo visto con Ivet Playà

Ivet Playà se sentó a finales de semana en el sofá de 'De Viernes' para protagonizar su primera entrevista en televisión sobre su romance con Alejandro Sanz. Unas declaraciones que han ocupado la mayoría de las tertulias de este lunes, incluso la de 'Espejo Público'. E Isabel Rábago no ha dudado en señalar desde Antena 3 al equipo del programa en Telecinco.

La joven, que días antes había denunciado en sus redes sociales la turbulenta historia de amor que habría compartido con el intérprete de 'Corazón partío', acudió al espacio de Telecinco para recibir una fría acogida del elenco de colaboradores, que cuestionó su versión de los hechos en múltiples ocasiones a la largo de la noche.

Isabel Rábago lanza este dardo a 'De Viernes' por su entrevista a Ivet Playà: "No se le permitió explicar"

"Mi postura respecto a este tema la tengo clara. Ella ha jugado mucho a la confusión, dejaba intuir demasiadas cosas, pero sí que creo que tenía ganas de contar y no se le permitió explicar", comenzó explicando Isabel Rábago en 'Espejo Público' mientras Gema López y compañía repasaban toda polémica protagonizada entre el artista y su fan.

Así, la antigua colaboradora de 'Vamos a ver' no dudó en sentenciar la manera en la que sus antiguos compañeros abordaron la entrevista, centrándose en juzgar y reprochar a la invitada en lugar de lanzar preguntas. "Yo soy periodista, puedo estar de acuerdo o no con un testimonio, pero mi labor es preguntar y dejar que la persona hable", subrayó la televisiva.

"Llevarla para no dejarle explayarse o contar para que todo el mundo tengamos todos los datos, creo que hace un flaco favor", sentenció Isabel Rábago, muy crítica con el producto final del paso de la joven por el espacio de Telecinco. Y es que, en un punto de la entrevista Beatriz Archidona incluso cortó en seco a la joven para frenar una de las acusaciones que pretendía lanzar sobre el cantante.

"Esto no es una cosa solo de mí, hay testigos y víctimas que han sufrido experiencias similares a la mía de manipulación emocional. Y hay uno en concreto que me lo define como depredador sexual", explicó la joven ante la insistencia de los presentadores de que detallase la naturaleza de sus acusaciones. "Hemos intentado hacer una entrevista para entenderte pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado", advirtió la presentadora antes de despedir a la invitada.