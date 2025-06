Alejandro Sanz reacciona con un comunicado urgente ante las acusaciones en 'De Viernes' de Ivet Playá

Ivet Playá acudió a 'De viernes' esta semana para protagonizar su primera entrevista en televisión tras denunciar la complicada relación que habría mantenido con Alejandro Sanz durante años y que se inició cuando ella aún era menor. Y el intérprete de 'Corazón partío' no dudó en tomar sus redes sociales poco después de la entrevista para reaccionar a la historia que su fan relató ante la audiencia.

"La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana", explicó la joven ante los colaboradores de 'De viernes', explicando su decepción con el cantante.

Alejandro Sanz contesta a las acusaciones de Ivet Playá en 'De viernes': ¿Podemos seguir a lo nuestro?"

A su vez, Ivet Playá reconoció que tuvo un encuentro con Alejandro Sanz para negociar la publicación de una exclusiva en la revista Lecturas pero que no avanzó. Aún así asegura que advirtió al que fue su pareja de que iba a contar su historia en los medios de comunicación, pero niega haber extorsionado al cantante. "Me la ofreció él", asegura la joven.

¿Trató Ivet Playà de comercializar su relación con Alejandro Sanz? La protagonista de las últimas semanas se sienta en plató para esclarecer lo ocurrido.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/CZRbxZl3X7 — De viernes (@deviernestv) June 20, 2025

"No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien", explicó Playá en 'De viernes', insistiendo en que "tuvo una actitud que no me gustó mucho". Y es que, la joven acudió al espacio de Telecinco dispuesta a sincerarse tras mucho tiempo guardando silencio. "Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje", aseguró Ivet.

Y el protagonista indirecto de la noche escribió a sus seguidores de X a altas horas de la madrugada, poco después de que su fan finalizase su paso por el programa, confirmando que había estado pendiente a las declaraciones. "Buenas noches familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero, gracias por confiar en mí", publicó Alejandro Sanz sin nombrar directamente a lo presenciado en 'De Viernes'.

"Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo", terminó escribiendo el cantante, mostrándose agradecido por todas las personas que han apoyado su versión de la historia estos días frente a las acusaciones.

Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? 🥹 os quiero. Gracias por confiar en mi. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025