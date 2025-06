'De Viernes' corta la entrevista de Ivet Playà por lo que llega a insinuar de Alejandro Sanz: "Se acabó"

Este 20 de junio, '¡De Viernes!' ha contado con la presencia de Ivet Playà. La joven se ha sentado en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para hablar de su relación profesional y sentimental con el cantante Alejandro Sanz, contra el que lanzó graves acusaciones.

Ante las preguntas, bastante comprometidas, de los colaboradores y presentadores, Ivet mostró su descontento: "Es que no me estáis entendiendo, no me queréis entender". Ya hacia el final de la entrevista, Santi Acosta y Bea Archidona hicieron una especie de resumen de sus declaraciones. Para ello, hicieron preguntas concretas a la invitada para que aclarase una serie de cosas y, de esta forma, evitar especulaciones.

La presentadora de '¡De viernes!' le formuló las siguientes preguntas: "¿Fue una relación consentida?". A lo que ella contestó que "por supuesto que sí". "¿Eras mayor de edad?", quiso saber también. A lo que la joven respondió lo mismo. "¿Esas cosas que dices que te propuso, fueron una propuesta y no una obligación?", le preguntó a continuación la periodista. En esta ocasión, la invitada fue más explícita: "Me lo propuso él a mí porque me quería ayudar".

Las graves acusaciones de Ivet Playà contra Alejandro Sanz

"¿Traspasó los límites y tuvo actitudes delictivas?", le preguntó acto seguido Bea Archidona. "Bueno…", fue lo único que se limitó a decir Ivet Playà. "Bueno, no", le espetó la presentadora, pidiéndola que respondiera con un sí o con un no porque "estamos hablando de una persona con un trabajo público que se juega mucho", por lo que insistió en la pregunta.

"Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades", aseguró la joven. Aunque no quiso hablar de esas actitudes porque "se hablan en unos juzgados". Se refiere a cosas de las cuales quiere defenderse, pues asegura haber sido acusada falsamente por parte del cantante. Fue en ese momento cuando Santi Acosta intervino para hacerle ver que no la están atacando, sino que simplemente no estaban entendiendo su relato.

"No estamos entendiendo cuál es el daño que has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión", le explicó el presentador. Ella se defendió afirmando que no es la única que ha sufrido por parte de Alejandro Sanz, y que incluso habría "testigos y víctimas". Esta palabra es algo que tampoco gusto a Bea Archidona. No la guste que utilice la palabra "víctima" tan a la ligera, por lo que le pidió a Ivet que se explicara.

Ivet Playà recuerda un episodio en el que Alejandro Sanz le hizo un comentario que para ella fue ofensivo.



Bea Archidona da por finalizada la entrevista: "Por ahí no vamos a entrar"

La invitada explicó que "hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual". Ante semejante acusación, la presentadora optó por dar por finalizada la entrevista.

"Mira, no… esto ya no, eh. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en u juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo", sentenció Bea Archidona, antes de despedirla.