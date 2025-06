'De Viernes' anuncia a los tres invitados de esta semana y sienta a Anita Williams tras 'Supervivientes 2025'

'De viernes' contará en el programa de este 20 de junio con uno de los personajes más incendiarios de la semana en plató, pues Ivet Playà protagonizará su primera entrevista en televisión para hablar sobre su relación con Alejandro Sanz. Beatriz Archidona y Santi Acosta también recibirán a Anita Williams tras su paso por 'Supervivientes' así como a Marta López antes de su esperada boda.

Tras todo el revuelo formado contra el intérprete de 'Corazón partío' por el vídeo que la joven compartió en sus redes, Ivet Playà pisará su primer plató de televisión para compartir todos los detalles de su complicada historia de amor con Alejandro Sanz. La joven, que denunció en un vídeo la inapropiada relación que compartió con el cantante durante años, se sincerará sobre el motivo de su ruptura.

Ivet Playà se sienta en 'De viernes' para hablar sobre su relación con Alejandro Sanz: "Sabía que no era normal"

"Me invitó a un concierto y a conocerle, para llevarle el trabajo en mano porque lo había perdido y lo quería tener. Yo vi desde el principio que no era normal, me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto", asegura la joven en un adelanto publicado por 'De viernes' antes de su cita de esta noche. A su vez, recuerda un incidente que se produjo durante uno de sus cumpeaños.

"Me felicitó y me dijo de vernos. Ese día me dio un beso en la comisura, creía que se había equivocado. Era consciente pero no quería verlo, porque tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo desde hacía tantos años", recuerda la joven, que se abrirá en profundidad sobre todo lo ocurrido en el espacio de Telecinco. Aunque no será la única mujer invitada de la noche.

Anita Williams y Marta López, las otras protagonistas de la noche

Anita Williams aterrizará en el plató de 'De viernes' tras más de tres meses aislada en los Cayos Cochinos para aclarar todos los rumores que han circulado sobre ella. Tan solo tres días después de coronarse como la cuarta finalista de 'Supervivientes', la ex pareja de Montoya se abrirá en plató sobre los episodios más dolorosos de su vida, pasando por su dura adolescencia que la llevó a vivir "momentos muy complicados", según adelanta la cadena.

La guinda final de la noche será Marta López, que se encuentra ultimando los preparativos para su segunda boda con Alejandro Huerta, el fisioterapeuta de 39 años con el que se dará el sí quiero el próximo 28 de junio. Así, la tertuliana recordará en el espacio de Telecinco su pasado sentimental y televisivo, desde su paso por 'Gran Hermano' a sus relaciones más públicas en la pequeña pantalla.