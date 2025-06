Tienen que actuar en 'De Viernes' ante el encontronazo de Bárbara Rey y Ángela Portero con un ultimátum en directo

Este 13 de junio, Bárbara Rey ha regreso a 'De Viernes'. Lo ha hecho para presentar su libro de memorias, 'Yo, Bárbara', en el que hace un repaso de los asuntos más polémicos de su vida, como su relación con Juan Carlos I cuando era rey de España. Sin embargo, la exvedette ha acabado protagonizando un fuerte enfrentamiento con Ángela Portero.

Nada más entrar en el plató, la murciana ya dejaba claro que iba a contar muchas cosas que todavía no se sabían: "Ha llegado la hora. No sé si después de lo que voy a contar esta noche, me quedará algo por contar. Es posible". Además, ha querido dejar claro también que no ha recibido ninguna advertencia por parte de la Casa Real para tratar de evitar que se publique este libro.

El conflicto entre Bárbara Rey y Ángela Portero ha empezado cuando la periodista ha mencionado a dos personas que, presuntamente, habrían mantenido una relación con Bárbara Rey. "Yo pensaba que en tus memorias iban a salir a relucir más nombres, por ejemplo, Peret o Manuel Alejandro. Con los que están vivos no dices los datos, pero de los que están muertos si hablas con tranquilidad, a excepción de aquellos con los que te hicieron fotos, casi todas propiciadas por ti compinchada con algún fotógrafo", le ha echado en cara la colaboradora.

Bárbara Rey, fuera de sí contra Ángela Portero en 'De Viernes' obliga a intervenir al programa

Como cabía esperar, el comentario de Ángela ha hecho enfurecer a la invitada, quien fuera de sí, le ha atacado por el lado personal: "Sí, yo me compincho mucho, lo aprendí de tu marido, que es quien me ha hecho cantidad de fotografías robadas a mí, a mi hijo y a muchos más". Tras lo cual ha dejado claro que, si la periodista seguía por ahí, se negaría a responder. "No, lo aprendiste antes", se ha reafirmado la colaboradora, que ha pedido a su compañero Antonio Montero que apoyase su versión de haberse compinchado con fotógrafos.

"Ángela, cariño, yo no he venido dispuesta a pelearme contigo ni a que me digas cosas que no puedes demostrar y que no son ciertas. Entonces, si sigues en este plan, me limitaré a no contestarte, y no me gustaría que fuera así porque sabes que soy muy amable. No me gustaría tener que llegar a ese límite", ha sentenciado Bárbara Rey dando un ultimátum a la periodista, quien ha continuado por esa línea, haciendo preguntas a la colaboradora sobre su vida personal.

"Tú estás dando una entrevista y mi trabajo es preguntar. No estoy aquí para aguantar tonterías", sentenció molesta Ángela Portero. El enfrentamiento entre ambas llegó a tal punto que, finalmente, Bea Archidona se veía obligada a intervenir para frenar en seco a la invitada: "Venga Bárbara pero contesta, va". Viendo que la invitada seguía en sus trece, la presentadora acababa explotando: "Bárbara, no hemos venido a hablar de Ángela Portero, hemos venido a hablar de tus memorias y la compañera te pregunta", le recordaba.