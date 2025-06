Santi Acosta dice punto final a José Antonio León en 'De Viernes' y lamenta no haber actuado antes: "Lo hice mal"

José Antonio León, que la semana pasada traspasó límites en 'De Viernes' con Carmen Alcayde, ha recibido un toque de atención por parte de Santi Acosta, que ha admitido que obró mal por callar la semana pasada y no parar los pies al colaborador.

León ha comentado que Alcayde le había recriminado en publicidad que dirigiera al público para que le llamara "migajera" de Montoya y Anita en 'Supervivientes': "Ha venido en publicidad a decirme una cosa que ya se habló la semana pasada en directo y ahora lo está utilizando para hacerse la víctima. Y me parece absurdo y me parece que has tergiversado totalmente el idioma que tenemos en tele".

En ese momento, Santi Acosta le ha echado el freno que no le echó el viernes anterior: "De todas maneras, José Antonio, te voy a pedir que no cuentes cosas que no puedas explicar del todo porque esto de estar delante o detrás…. Vamos a dejarlo ahí".

"Si quieres las explico", ha respondido José Antonio León. "No, no queremos que las expliques porque, si han pasado fuera, las dejamos fuera. No sé qué ha pasado ni lo quiero saber", le ha arreado el presentador.

"A lo mejor tengo un defecto, pero el otro día me molestó muchísimo que me dijeras migajera y que le dijeras al público que me insultara", ha lamentado Carmen Alcayde, admitiendo que se sentía dolida por ese controvertido gesto.

"Y ahí tienes toda la razón. Intervino Terelu, pero yo tuve que haber intervenido", ha reaccionado inmediatamente Santi Acosta, asumiendo que erró en su silencio de la semana pasada cuando José Antonio arengó al público de las gradas para que llamaran "migajera" a Carmen.

"Esto no lo puedo consentir porque no era que el público le insultara. El público le estaba llamando eso e hicimos una broma porque ella en el drama es muy graciosa. Y, si no lo sabe aceptar, que no lo asuma, pero que no haga tanto el drama y no sobreactué tanto", ha confrontado el tertuliano sin ápice de arrepentimiento ni disculpas.

"No, no. No estuvo bien dirigir al público contra una invitada. Intervino Terelu y yo lo hice mal porque me callé", ha vuelto a insistir Santi Acosta, redimiéndose de su comportamiento poco afortunado.

"Cuando nos interesa aceptamos las bromas y cuando no nos interesa no aceptamos las bromas", ha opuesto José Antonio León. En ese instante, Acosta se ha puesto aún más serio y le ha cortado: "Normalmente la dirección y el presentador es el que marca los límites. La línea llega hasta aquí y hoy llega hasta aquí".