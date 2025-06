José Antonio León sobrepasó límites en 'De Viernes' con Carmen Alcayde ante el mutismo de sus presentadores

Este 6 de junio '¡De viernes!' ha contado con la presencia de cuatro invitados de plena actualidad para intentar hacer frente a 'Tu cara me suena', que sigue arrasando cada viernes en Antena 3. Además, se ha vivido un momento un tanto tenso entre dos de los colaboradores: Terelu Campos y José Antonio León.

El primer invitado de la noche fue Carlo Costanzia, suegro de Alejandra Rubio y, por lo tanto, consuegro de Terelu Campos. El italiano visitó el programa de Telecinco días después de hacerse pública la sentencia que condena a sus hijos, Pietro y Rocco, a 12 y 8 meses de prisión respectivamente por intento de homicidio.

Aunque sin duda la entrevista más dura de la noche la protagonizaron Marta Peñate y Tony Spina. La pareja acudió a '¡De viernes!' para compartir el duelo por la pérdida del bebé que estaban esperando. La colaboradora se mostró totalmente devastada, a la par que arrepentida, por haber hecho público su embarazo sin pasar los tres meses que se recomiendan ante el riesgo de aborto.

Por último, el programa contó con la presencia de Carmen Alcayde, quien se sentó en el plató para hacer balance de su paso por 'Supervivientes 2025'. En especial los colaboradores destacaron su conflicto con Pelayo y su amistad con Montoya y Anita, una relación que no ha estado exenta de críticas. Fue precisamente al salir a la luz este tema cuando José Antonio León tuvo una actitud bastante desafortunada con la periodista, lo que provocó que Terelu Campos le parara los pies a su compañero.

Terelu Campos se encara a José Antonio León por su actitud con Carmen Alcayde

Desde un primer momento, el público del plató mostró su apoyo a Pelayo, mostrándose muy duro con la invitada. Tras una pausa publicitaria, José Antonio León le dejó claro que "el público no está apoyando a Pelayo", sino que "no apoyan tu causa. Creen que desde el principio te has apoyado a Anita y Montoya porque tenías una táctica y sobre todo porque piensan que eres una…".

Tras esto, el colaborador dio paso al público, que gritaron todos a una "migajera", haciendo referencia a que Carmen recogía las migajas que Anita y Montoya le dejaban. Una broma en coordinación con el público que no sentó nada bien a Terelu Campos, que no dudó en salir en defensa de su excompañera de 'Supervivientes' ante el mutismo de los presentadores, Santi Acosta y Bea Archidona. Y es que, justo en el momento de hacer la broma, la valenciana estaba llorando por la 'guarrada' del sevillano.

"Oye, José Antonio, me vas a perdonar como compañera, pero alentar a que el público le diga 'migajera' a otra compañera no me parece bonito. Carmen no se lo ha tomado de broma", sentenció la hermana de Carmen Borrego, reprochándole su bochornosa actitud.