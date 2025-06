El comunicado de Marta Peñate con el que se defiende de las críticas por ir a 'De Viernes' tras sufrir un aborto

Anticipándose a las críticas que le podían caer, Marta Peñate ha querido explicar, vía comunicado, el motivo por el cual acudirá esta noche al plató de '¡De viernes!', apenas unos días después de sufrir un aborto. La colaboradora está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida después de perder el bebé que estaba esperando junto a Tony Spina.

Fue el italiano el que, en nombre de los dos, hizo pública la triste noticia a través de sus redes sociales. La publicación generó una oleada de apoyo a la pareja, aunque las críticas no tardaron en llegar. Y es que, poco después se conocía que Marta Peñate sería una de las invitadas este viernes al programa nocturno de Telecinco.

"¿Por qué ahora, por qué en televisión?", se preguntaban algunos usuarios. Para zanjar la polémica, la exconcursante de 'GH' y ‘Supervivientes’ ha querido hacer público un comunicado explicando el motivo por el cual se sentará esta noche en '¡De viernes!'. "No sé cómo romper el hielo", comienza diciendo la joven, muy afectada tras lo ocurrido.

En su comunicado, Marta Peñate reconoce que "no tengo valentía para mostrarme, siento vergüenza, sí, aunque sé que no debería. No he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, cómo empezar y terminar". Acto seguido, deja claro que el hecho de acudir a televisión a contar su experiencia es su forma de cerrar este capítulo tan doloroso de su vida.

La drástica decisión de Marta Peñate de cara al futuro

"He rechazado ir al programa en otras ocasiones, pero esta vez lo veo necesario. Prefiero hacerlo ya y así poder pasar página", confiesa. Pese a que se encuentra devastada y casi sin fuerzas para tener que enfrentarse a la opinión pública. "Estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público", lamenta.

A pesar de lo doloroso de la situación, Marta Peñate no se arrepiente de haber compartido su experiencia con sus seguidores: "Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público. He ayudado a muchas mujeres y eso me llena. Pero sé que esas mismas mujeres entenderán que, después de todo lo que he pasado, en un futuro lo quiera llevar en privado y si vuelvo a tener un duelo como este, no tener encima que pasar el mal trato y la obligación de contarlo".

"Espero que después de la entrevista de mañana no me cueste muchos días dar la cara por aquí. Ojalá todo pase pronto y pueda volver a subir mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz", sentencia, pidiendo comprensión a todos sus seguidores.