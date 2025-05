Ángela Portero pone contra las cuerdas a Carlo Costanzia en 'De Viernes' con la pregunta más comprometida

Este viernes 23 de mayo, Carlo Costanzia se ha sentado en '¡De viernes!' para aclarar todos los rumores que han surgido sobre él en las últimas semanas. Entre otras cosas, una supuesta crisis de pareja con Alejandra Rubio, con la que hace siete meses fue padre de su primer hijo. Algo que él ha negado categóricamente nada más pisar el plató. Además, ha vivido un tenso momento con Ángela Portero.

"Descartamos completamente una crisis, estuvimos discutiendo porque ella quería que me tomase unas medicinas que yo no quería, y yo soy muy italiano y gesticulo mucho y ya está", ha explicado el hijo de Mar Flores. Además, ha desmentido que Alejandra sea celosa: "Ni es celosa ni tiene motivos, no escondemos nada, ni móviles".

También ha respondido a quienes aseguran que "la familia Campos tiene miedo a Alejandra". Era Antonio Montero el que le preguntaba si él también la tenía miedo por ese carácter que al parecer tiene. Ante esto, Carlo Costanzia no ha dudado en salir en defensa de su pareja. "Pero si es que la pobrecita no es ni muy autoritaria, me hace mucha gracia… Tiene carácter, pero dentro de la casa hay otras jerarquías".

Sin embargo, era Ángela Portero la que le ponía contra las cuerdas al sacar a relucir su relación con sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia. En primer lugar, el joven ha querido aclarar que "no hay guerra ni ningún problema en la familia", haciendo referencia al supuesto mal rollo que existiría entre su madre y su suegra, Terelu Campos.

La incómoda pregunta de Ángela Portero a Carlo Costanzia

Respecto a las declaraciones de su madre, a la que, al parecer no le habrían hecho gracia la entrevista de la colaboradora hablando de ella en una revista, su hijo no duda en salir en su defensa: "No me parece ni un zasca ni nada. Cada uno expresa lo que siente como persona, es algo completamente lícito que si mi madre siente y necesita expresar que para ella no es necesario que se den ciertos detalles, me parece estupendo. Igual de estupendo que Teresa (como se refiere a Terelu), exprese lo que quiere, que tiene una edad para hacer absolutamente todo".

Además, deja claro que su relación con Mar Flores es buena: "Un niño siempre es felicidad y une cualquier cosa, pero entre mi madre y yo no había nada desunido. Mi relación con mi madre al estar fuera ha sido distinta a la que podría tener si hubiera estado en casa todos los días, pero el niño ha traído la mejor situación para todos, es una bendición". Era entonces cuando Ángela Portero, colaboradora de '¡De viernes!', le preguntaba por el motivo por el cual tiene una mejor relación con su padre y su familia italiana.

"A ver, ¿tú no tienes mejor relación con uno u otro? No mejor, sino más cercana, no sé…", le respondía a modo de justificación Carlo Costanzia. Ante esto, la periodista le paraba los pies con un demoledor zasca: "No quiero hablar de los míos, quiero hablar de los tuyos que son famosos". Un dardo que se llevó el aplauso del público presente en el plató. "Vale, pero yo te pregunto porque…", insistía el joven. Sin embargo, Ángela Portero le volvía a interrumpir, algo que desesperaba al invitado: "Bueno, es que yo te dejo hablar, si me dejas hablar…".

El veto que Carlo Costanzia impuso por contrato a '¡De viernes!'

Otro momento de gran tensión entre Carlo Costanzia y Ángela Portero fue cuando la colaboradora destapó una cuestión que el italiano había vetado en su entrevista. Se trata de la visita la semana anterior al programa de su expareja, Jeimy Báez, quien se sentó en '¡De viernes!' para hablar de su embarazo. Aunque en todo momento intentó no desvelar el nombre del padre de su bebé, al final se la acabó escapando que era Yulen Pereira.

La periodista esquivó el veto y no dudó en preguntarle a Carlo por este tema: "La semana pasada estaba aquí tu expareja, que se ha quedado embarazada. Sin embargo, es un tema que no se puede tocar aquí por imposición de contrato"."¿Es por ti? ¿Es a Alejandra a la que le molesta? ¿Qué pasa con ese tema?", quiso saber Ángela Portero sobre el motivo de ese veto. El hijo de Mar Flores se puso serio, parándole los pies a la periodista: "Tú misma lo has dicho, por imposición de contrato no hay que hablar y no se va a hablar". Pese a esto, la colaboradora intentó ahondar en el asunto, por lo que insistió en preguntarle quién había impuesto ese veto. "Yo mismo, ¿te parece bien?", sentenció, con dureza, Carlo Costanzia.