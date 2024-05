La desafiante advertencia de Aurah que acorrala así a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Aurah y Ángel Cristo continúan con su particular afrenta en ‘Supervivientes 2024‘. A pesar del conato de reconciliación vivido durante las últimas horas, la tensión ha vuelto a estallar entre los dos. Lejos de zanjar las disputas y sellar la paz, Aurah Ruiz se la ha devuelto a su compañero haciéndole una severa advertencia que ha dado mucho de lo que hablar.

La conversación entre los dos ha comenzado gracias a las disculpas del concursante: «Aunque tú no me pidas disculpas, yo a ti sí. Si hay algo en lo que te haya molestado, te pido disculpas». Ante ello, Aurah también apostaba por entonar el mea culpa: «Yo te pido disculpas por devolverte la misma frase que tu me dijiste a mí». A pesar de ello, la concursante ha reabierto la guerra al aseverar: «Sí es verdad que estoy dolida conmigo». En ese momento Ángel ha insistido en evidenciar el golpe bajo que en su momento Aurah le dio al asegurar: «A ti no te aguanten ni en tu casa».

«¿Tú sabes cuál es mi casa? Ana y mis hijas», le ha recriminado Ángel ante lo que la canaria no se ha achantado. «Si tú a mi me nombras mi casa, mi familia y me dices insoportable vas a tener lo mismo que tú me estás diciendo: acción-reacción». En la misma línea, Aurah Ruiz se ha defendido de los ataques de Ángel, que insistía en descubrir a quién se refería Aurah cuando le dijo que no le aguantaban en su casa.

«Yo a ti no te he nombrado ni a tu madre, ni a tu padre, ni a nadie», ha seguido defendiéndose Aurah. Por su parte, Ángel ha insistido: «Aurah, te lo vuelvo a explicar. Entonces, ¿quién no me aguanta en mi casa?». «Quien sea, te he devuelto la misma frase», le ha espetado ella, mientras él ha exclamado: «¡No es lo mismo!». La tensión entre los dos ha vuelto a aflorar cuando Aurah le ha acusado de manipulador: «Si tú quieres tergiversar las cosas e intentar dejarme mal, no pasa nada. Él tiene un problemón y lo sabe toda España».

Los ataques por parte de Ángel no han cesado: «No tienes forma de argumentar nada». En ese caso, el concursante ha tenido réplica por parte de la canaria: «También te puedo decir que has intoxicado al grupo diciendo comentarios feos a mis espaldas». «¿Cómo que eres egoísta? Lo pienso», le ha reprochado él frente a lo que Aurah le ha lanzado una severa advertencia: «No me hagas hablar Ángel porque vas a quedar fatal».

El empeño de Ángel Cristo en callar a Aurah

Posteriormente en La Palapa, Aurah ha vuelto a reprocharle a Ángel su postura: «Creo que las disculpas que me intentó dar no fueron las adecuadas… A mí me duele que tú y yo hayamos estado juntos desde que estamos en el mismo equipo como amigos y de repente por boberías y frases que estaban fuera de lugar hayamos discutido y encima seas tan frío conmigo como si no te doliera nada porque me he soltado a intentar hablar un montón de cosas».

A pesar de este dardo, el presentador ha tomado la palabra para dirigir el debate en torno a la advertencia que ésta le hizo al hijo de Bárbara Rey. «Aurah, a mí hay una frase que dice Aurah «si yo hablara». Ese si yo hablara a ti, ¿a qué te remite?», le ha preguntado Jorge Javier al concursante. Por su parte, el principal aludido ha reaccionado intentado dar el tema por zanjado.

«No lo sé. Yo creo que ese día no habíamos desayunado, pero vamos que lo puede aclarar cuando quiera. No tengo ni idea y no creo que haya nada que a mí me vaya a dejar tan mal. Yo le pedí disculpas y a partir de ese momento estamos hablando más. Yo lo único que el dije es que esperaba que ella se disculpase antes conmigo. Nada más, es lo único que le dije», ha comentado al tiempo que ha reseñado el papel de su compañera como superviviente.

«Aurah, lo dije el otro día, ha hecho una semana fabulosa. Ha pescado como la que más y ha hecho los retos de maravilla. Realmente esto está zanjado,, de verdad, y si ella quiere hablar que hable. Yo le pedí disculpas para no seguir envenenando esta situación», fueron las llamativas palabras de Ángel Cristo.