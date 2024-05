‘TardeAR’ descubre la razón real de la desaparición de Ana Herminia en ‘Supervivientes’

Desde el pasado jueves, Ana Herminia, la pareja y defensora de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ no ha vuelto a aparecer en el reality. Una desaparición que ha llamado la atención pues hasta ahora era de las pocas defensoras que no ha parado de acudir a los platós tanto de ‘Supervivientes’ como a los debates de ‘De Viernes’, que fue el último plató en el que apareció.

Sin embargo, Ana Herminia ha decidido retirarse de la televisión dejando a Ángel Cristo sin defensa en el plató. Así lo anunciaba ella misma en un directo en YouTube del youtuber Ricky García. «Doy un paso para atrás. Ángel no va a tener defensa a partir de ahora. Mi hija me pidió que no vaya más, así que, si no ven defensa en plató, ya saben por qué es», explicaba en dicho canal.

Este jueves, ‘TardeAR’ ha ofrecido unas declaraciones de Ricky García explicando por qué Ana Herminia ha decidido no volver a pisar un plató de Telecinco. «De momento no va a ir a ningún plató y es lo que tiene en mente tanto ella como un médico que le ha dado la baja. Yo creo que para recibir a Ángel si irá. Su hija es una adolescente, se han sacado imágenes de ella sin pixelar y se han cruzado límites que no está dispuesta a pasar», explicaba el youtuber.

En este sentido, según el mismo testimonio, Ana Herminia «no tiene previsto seguir en televisión» pese a todo lo que se ha dicho de que solo buscaba la fama y estar en los programas. «Si algún día la veremos sentada en un plató no lo sé, pero no seamos ingenuos al final dependerá de la cantidad», destacaba.

Antonio Montero aclara el estado de Ana Herminia

Después ha sido Antonio Montero el que ha explicado que Ana Herminia «está en su casa encerrada». «Está en tratamiento médico, está de baja médica, le ha afectado psicológicamente los últimos acontecimientos, ella se ha sentido atacada y quiere respetar el que Ángel esté allí y que no le afecte su concurso lo que ella puede hacer o decir», proseguía explicando el colaborador.

«Esto es un abandono temporal», pronosticaba Vicente Ruiz, director de la revista Diez Minutos. Por su parte, Silvia Taulés contaba que se habían puesto en contacto con ella personas que conocen a Ana Herminia desde hace 20 y 30 años. «Nadie me ha hablado bien de ella, me dicen que este protocolo que ha seguido con Ángel lo ha tenido con todas sus parejas. O sea pareja que ha tenido, amigos que ha tenido se han terminado enfrentando con sus familias. Te acercas a Ana Herminia y parece que acabarás peleado con tus padres y tus hermanos», relataba la colaboradora.