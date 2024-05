Ana Herminia da plantón a Ángel Cristo mientras está en ‘Supervivientes’ y comunica la razón

A Ana Herminia le vimos completamente devastada en ‘De Viernes’ por lo dura que se le está haciendo la defensa de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ a raíz de todo lo relacionado con Arantxa del Sol, que también salpica a su marido Finito de Córdoba. Por ello, ha comunicado una decisión drástica: abandona el foco mediático.

Lo ha hecho en el canal del youtuber Ricky. Desbordada por la situación y por no poder poner coto a los rumores e informaciones poco ajustadas a la realidad sobre su relación de amistad con el torero y sobre lo que pasó en Honduras entre su chico y Arantxa, ha decidido plantarse.

Ana Herminia no puede más porque lleva semanas intentando explicar las cosas sin éxito. De este modo, asegura públicamente que ya no irá a defender a Ángel Cristo al plató de ‘Supervivientes’. Por ahora parece que es una determinación irrevocable porque insiste en que va a buscar ayuda psicológica.

«Doy un paso para atrás. Ángel no va a tener defensa a partir de ahora. M hija me pidió que no vaya más, así que, si no ven defensa en plató, ya saben por qué es», ha explicado la venezolana en dicho canal. Una decisión que no hace más que perjudicar a Ángel Cristo, que se queda sin defensa en los platós en un momento crucial cuando ‘Supervivientes’ está a punto de encarar su recta final.

Además, preguntada sobre si cambiaría de opinión ante el hipotético caso de que Ángel Cristo llegue a la final o incluso gane la edición, Ana Herminia ha respondido así: «Estaré en la puerta de Telecinco pero en un plató no».