Horóscopo de hoy, martes 21 de mayo de 2024: Predicción para todos los signos del zodiaco

Arrancamos un nuevo martes y ya puedes conocer cuál va a ser el porvenir de hoy 21 de mayo en los signos zodiacales –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio– en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo.

La luna agota sus últimos días en su fase de cuarto creciente, justo antes de culminar el mes con la Luna Llena que se alcanzará este próximo jueves 23 de mayo, llamada «luna de flores», y que tiene lugar en Sagitario. Además, ese mismo día 23 el planeta Venus ingresa en Géminis, y los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- son los más seductores del Cosmos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate ya de todo lo que van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco según los pronósticos del horóscopo diario de este martes, 21 de mayo de 2024:

Horóscopo diario Acuario

No te empeñes en verlo todo negativo porque llegan oportunidades en las que tú podrás desarrollar muchas de las ideas que rondan por tu cabeza. Decide por ti mismo y no permitas que personas extrañas se inmiscuyan en tu vida.

Horóscopo diario Escorpio

Te espera un futuro prometedor, y, mucho antes de lo que pensabas, llegará el triunfo que tanto te mereces. No te desesperes creyendo que a veces retrocedes porque conseguirás todo lo que, con mucho ahínco, estás persiguiendo.

Horóscopo diario Aries

Con el planeta Marte transitando por tu signo, te sentirás fuerte y con un espíritu de lucha que no se detendrá ante nada. Podrás resolver algunos asuntos pendientes que te preocupaban. Te sonreirá la suerte en el amor.

Horóscopo diario Géminis

Gracias a la energía que te transmite el Sol, tu carácter será alegre y desearás compartir con tu gente todo lo que el Cosmos te está brindando. Nada podrá apagar tus ilusiones.

Horóscopo diario Tauro

Buen momento para reflexionar y recapacitar, si ves que has fallado. Tu vida está dando un cambio inesperado, pero tú debes controlar tu propio destino y decidir lo que quieres. No hagas promesas que no puedas cumplir.

Horóscopo diario Virgo

Se te dará muy bien planificar tu futuro con ideas brillantes y muy acertadas. Es el momento de superar rencillas del pasado y conseguir que la relación con tu entorno más cercano sea buena.

Horóscopo diario Cáncer

Hoy darás lo mejor de ti y podrás vivir momentos maravillosos. Tendrás una gran estabilidad emocional y disfrutarás de los placeres cotidianos. La Luna creciente hará que tu optimismo no decaiga.

Horóscopo diario Piscis

Tienes la suerte de tener una percepción y una intuición muy acentuadas, y eso es una gran baza a la hora de tomar decisiones. No tengas miedo a abrir tu corazón y compartir tus preocupaciones.

Horóscopo diario Libra

Puede que estés librando una batalla interna por algo que no acabas de entender, pero las respuestas a todos tus interrogantes llegarán de manera inesperada. Mucha suerte en el amor.

Horóscopo diario Leo

En la sensatez y el buen juicio estará hoy la clave de tu éxito y la posibilidad de superar cualquier situación adversa que pueda presentársete. Piensa bien antes de hablar porque puedes herir susceptibilidades.

Horóscopo diario Sagitario

Hoy estás lleno de proyectos, de planes y de ilusiones de futuro. Aprovecha los buenos aspectos que te hace el planeta Marte para avanzar en la dirección de tus sueños. El número 6 va a darte suerte; apuesta por él.

Horóscopo diario Capricornio

Tendrás tanta confianza en ti mismo que vas a demostrar que, cuando las cosas se hacen con ganas, con decisión, con empeño, todo sale bien. La Luna creciente activa tus poderes paranormales.