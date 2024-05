Sandra Barneda advierte las consecuencias para Ángel Cristo tras la última hora en ‘Supervivientes’

Después de que Joaquín Prat anunciara en ‘Vamos a ver’ una última hora en torno a Ángel Cristo asegurando que el hijo de Bárbara Rey ha superado todos los límites físicos en ‘Supervivientes’ tras el puente de la concordia con Aurah Ruiz y que la organización iba a toar medidas disciplinarias; Sandra Barneda ha dado más detalles sobre lo sucedido en ‘Así es la vida’.

La presentadora de ‘Así es la vida’ ha explicado qué es eso de los límites físicos que había comentado Joaquín Prat. Y es que después de que muchos hayan entendido que Ángel Cristo podría haber agredido físicamente a Aurah Ruiz, la realidad es bien distinta.

Y es que los límites físicos en realidad serían que Ángel Cristo se ha saltado el perímetro de seguridad que tienen los concursantes en Honduras. «Después de que Aurah y Ángel hicieran el puente de la concordia donde no hubo ninguna concordia parece que han tenido una fuerte discusión. Tal es así que Ángel Cristo terminaba saltándose el perímetro de seguridad que todos los concursantes son sabedores que no pueden cruzar. Tendrá consecuencias que sabremos mañana en ‘Tierra de Nadie'», adelantaba la presentadora sobre las medidas disciplinarias para Ángel Cristo tras incumplir las normas del reality.

Tras ello, ‘Así es la vida’ ofrecía un resumen del puente de la concordia entre Ángel Cristo y Aurah Ruiz. «No solo no lo consiguieron si no que Ángel hizo una confesión de Aurah que a todos nos dejó perplejos», recordaba Sandra Barneda en alusión al momento en el que Ángel acusó a Aurah de «tirarse pedos».

Sandra Barneda, descolocada con Ángel Cristo

Después de emitir el vídeo, los colaboradores de ‘Así es la vida’ comentaban que no habían entendido lo que había hecho Ángel Cristo. «Es que de lo que le acusa Ángel no es ningún delito», aseveraba Carmen Borrego. «Mira que a mí me gusta linkear pero no entiendo la relación de tirarse pedos con limpiarse los dientes», soltaba Sandra Barneda después de ver que mientras le acusaba de decirle eso se estaba limpiando los dientes.

«Sandra porque lo tiene todo estudiado», le respondía Alejandra Rubio. «Es que es surrealista pero hacer eso tiene mucho mérito, porque a quién se le ocurriría hacer eso. Ángel tiene que ganar porque es el único que tiene un poco de…», defendía Antonio Montero. «Hombre es que a quien va a defender Montero pues a Ángel Cristo», le espetaba Alejandra a su compañero.

«Por cierto yo estaba preocupado porque en ‘Vamos a ver’ han dicho que se había saltado físicamente los límites porque como hay muchas cosas que se dicen…», confesaba Antonio. «Ya lo hemos dicho, por tercera vez hemos dicho que se ha saltado el perímetro de seguridad, no hacía falta recordarlo. Es un perímetro que no se pueden saltar por su seguridad», sentenciaba Sandra.