Soraya Arnelas remueve conciencias con su relato ante Toñi Moreno tras perder su bebé

Hace unos meses Soraya Arnelas vivió una de las peores experiencias de su vida: la pérdida del bebé que esperaba, el que sería su tercer hijo junto a su marido, Miguel Ángel Herrera. Fue a través de sus redes sociales donde la cantante explicó la terrible noticia el pasado mes de enero.

«Sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas», escribía Soraya en su perfil de Instagram. Además, reconoció que estaban siendo «momentos muy tristes», y que «a veces los planes no están en las manos de uno».

Ahora, la exconcursante de ‘OT’ se ha abierto en canal con Toñi Moreno en ‘Gente Maravillosa’, donde ha explicado cómo ha logrado sobreponerse a esta terrible experiencia: «No te queda otra. Cuando la vida te da ese giro tan inesperado, tan sorprendente, que tu nunca hubieses imaginado, como la perdida de un bebé… En mi caso, yo soy, tú lo has dicho, muy leona. De repente te sale el instinto de madre, de empresaria, de mujer… Llámalo X y dices: ‘es que para abajo ya no puedo ir más’, lo único que queda es tirar para arriba».

Soraya Arnelas es consciente de que habría otras personas que lo estarían pasando peor que ella, «que no tienen capacidad de poder tener hijos. Me dije: ‘¿De qué estás hablando Soraya? Da gracias. Valora lo que tienes y, de nuevo, ponte las pilas y para adelante'». Y eso es lo que hizo.

Así supo Soraya Arnelas que su bebé «venía enfermo»

Esta no es la primera vez que la cantante extremeña habla del aborto que sufrió. Ya lo hizo en el pódcast ‘Animales humanos’, conducido por Ibai Vengan. Según relató, supo que su bebé no viviría en la revisión de la semana 12, una de las más importantes, ya que «se pone el foco de atención en todo lo que ocurre al bebé en general». Tras realizarle una serie de pruebas, la doctora le informó de que «el bebé venía enfermo y no era compatible con la vida».

En aquel momento, Soraya Arnelas agradeció la delicadeza de la médica a la hora de darle la noticia, que supuso un durísimo golpe para su familia: «Mi hija se echó a llorar. Lloró muchísimo. Mi marido y yo nos quedamos del shock tan fríos, que no mediábamos palabras. Nos dijo ‘esto no es compatible, hay que pararlo'». «Cuando llegamos a casa yo me fui directamente a la cama y mi hija al estudio y me hizo el dibujo con el que anuncié el aborto que había sufrido», recordó la artista.