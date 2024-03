Toñi Moreno desmantela lo dicho por Antonio Tejado ante el juez con una frase inapelable

Este viernes era el día elegido por Antonio Tejado para declarar finalmente ante el juez tras ser detenido acusado de ser el presunto autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte. Y ante la reaparición del sobrino de la cantante, Toñi Moreno se ha manifestado alto y claro.

Tal y como ha declarado su abogado a la salida de los juzgados, Antonio Tejado ha asegurado que «estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver», después de declararse completamente inocente de todo este caso. Y es que este viernes ha sido la primera vez que Antonio ha testificado pues no lo hizo durante su detención y ha querido esperar hasta que las cinco víctimas dieran su versión de los hechos.

Tras llevar un mes en prisión, Antonio aparecía en los juzgados flanqueado por dos policías y en medio de una expectación máxima. Se le ha podido ver más delgado y con un semblante serio. La llegada y la declaración de Antonio Tejado era cubierta en directo por Toñi Moreno en su programa de Canal Sur. Así, la presentadora, gran amiga de María del Monte rompía su silencio y dejaba claro lo que pensaba del sobrino de la cantante.

«Está haciendo deporte en prisión, está visiblemente más delgado, pero lo veo con buen aspecto», destacaba Toñi en ‘Hoy en día’ queriendo ser profesional y no meterse demasiado en el asunto para no perjudicar a su gran amiga. De esa forma, la presentadora comentaba el aspecto físico de Antonio Tejado tras varias semanas en prisión.

Y justo cuando los colaboradores de ‘Hoy en día’ recordaban las llamadas que le hizo Antonio Tejado a su tía María del Monte para preguntarle cómo estaba, y sus planes podrían ser claves a la hora de la resolución judicial. Y ha sido entonces cuando la presentadora no se ha podido contener al opinar sobre este asunto.

«Yo a mi madre, que la llamo todos los días, sí le pregunto dónde está o a qué hora llega a casa. Pero a un primo con el que casi no hablo, no«, sentenciaba Toñi Moreno retratando así lo que había hecho Antonio Tejado al intentar sonsacar información a su tía pese a no tener una gran relación en ese momento.