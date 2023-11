Yolanda Ramos se pronuncia alto y claro sobre el spin-off de ‘Paquita Salas’ con su personaje

Este lunes fue el turno de Yolanda Ramos de subirse en el ascensor del ‘Late Xou’. La actriz acudió al programa presentado por Marc Giró para protagonizar una entrevista cargada de humor y anécdotas. Una visita en la que la protagonista de ‘Paquita Salas’ no dudó tampoco en pronunciarse de una vez por todas sobre el supuesto spin-off de la aclamada serie.

Desde que el fenómeno ‘Paquita Salas’ se apoderó del imaginario popular de nuestro país, los fans no han parado de pedir una cuarta temporada. Son tan frecuentes las súplicas de una nueva trama de sus personajes, que el tema se ha colado en la visita de Yolanda Ramos al programa que emite La 2 de TVE. «Habría un camino para hacer un ‘spin-off ‘de Noemí», reveló recientemente Javier Ambrossi.

El presentador aprovechó las declaraciones de Los Javis en ‘La pija y la quinqui’ para acorralar a Yolanda Ramos y que se sincerase por fin. Pese a la posibilidad que plantean los dos directores sobre esta nueva trama, centrada en la community manager, Yolanda Ramos ha querido ser clara.

Yolanda Ramos aclara los rumores sobre su ‘spin off’

«¿Te digo la verdad?», preguntó la actriz antes de soltar la bomba, frente a la insistencia del presentador, y la expectación del público. Entonces decidió sincerarse sobre los planes que tiene con los directores. «Me han llamado para fiestas, porque me dejé una chaqueta en la oficina, pero para hacer de Noemí Arguelles no«, aclaró Yolanda Ramos ante los rumores.

Yolanda Ramos y Marc Giró en ‘Late Xou’

«Yo creo que antes voy a Miami que a hacer de Noemí Arguelles», bromeó la actriz con el presentador. Aún así, la intérprete tiene fe en el proyecto y cree que podría estar en camino, pero por el momento no ha habido conversaciones sobre ello. Las duras palabras de la intérprete de Noemí Arguelles en ‘Late Xou’ son un jarro de agua fría para todos esos fans de ‘Paquita Salas’ que esperan desde 2019 el regreso de la serie.

Parece que habrá que esperar algo más para saber si Los Javis continuarán con el universo que crearon de la mano de Brays Efe y Netflix. Mientras tanto, la pareja de directores disfruta del éxito cosechado con ‘La Mesias’ en Movistar Plus+, pero no cierran nunca la puerta a una nueva entrega de la ficción que les dio el éxito en Netflix.