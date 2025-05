Marc Giró pone fecha a su regreso a TVE con 'Late Xou' entre rumores de su fichaje por otra cadena

Hace un mes que supimos que TVE había renovado in extremis el 'Late Xou' de Marc Giró después de que sonaran rumores sobre el fichaje del presentador por Atresmedia o TV3. No obstante, tras una dura negociación con RTVE, la Corporación y el catalán llegaron a un acuerdo para la continuidad del formato en el prime time de La 1.

Eso sí para el regreso del formato habrá que esperar a la próxima temporada. Ha sido el propio Marc Giró el que ha confirmado que 'Late Xou' regresará en el mes de septiembre de 2025 en una entrevista en La Vanguardia.

Así, pese a que 'Late Xou' aparece en la promo de primavera que lanzó TVE hace unas semanas con el claim "como en casa" junto a otros formatos de prime time como 'The Floor', 'That's my jam' o 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente, el formato no regresará hasta el próximo otoño.

Cabe recordar que en los últimos tiempos se habló de que Marc Giró habría recibido diferentes ofertas de Atresmedia y TV3 para ponerse al frente de un programa al estilo de 'Late Xou'. Todo en medio del rechazo del presentador catalán a formar parte de 'La familia de la tele'.

Y es que Giró rechazó la oferta de TVE para formar parte de su nuevo magacín de tarde con el equipo de 'Sálvame' para no tener que renunciar a 'Vosté primer', el programa que conduce actualmente en Rac1 y negarse también a tener que trasladarse a Madrid y cambiar su vida.

Por otro lado, Marc Giró deja claro hasta cuándo le gustaría seguir presentando 'Late Xou' en TVE. "Ambos espacios no son meras plataformas para saltar a otro lugar, sino que quiero asentarlos, quiero defenderlos. Estoy muy a favor de esos presentadores de tele norteamericanos, señoras y señores que siguen conduciendo los informativos a los 70 años. Quiero llegar a esa edad en el sitio donde estoy", asegura en dicha entrevista.