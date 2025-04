TVE toma esta decisión final con el futuro de 'Late Xou con Marc Giró' tras peligrar su renovación

En los últimos días ha habido muchas informaciones sobre el futuro de 'Late Xou', el programa de Marc Giró en TVE. Y es que el programa desaparecía esta semana de la parrilla de La 1 por sorpresa después de que el presentador no se despidiera de la audiencia la semana anterior.

Tal y como confirmaban desde RTVE a El Televisero, 'Late Xou' dejaba su hueco el pasado martes en el prime time de La 1 tras concluir la emisión de su tercera temporada. Algo que llamaba la atención primero porque el catalán no dijo nada en su despedida y segundo porque hasta ahora el formato se emitía del tirón durante toda la temporada.

Pero 'Late Xou' tiene garantizado su futuro en RTVE. Y es que tal y como avanza El Confidencial Digital, la Corporación ha alcanzado un acuerdo para renovar el programa de Marc Giró tras el buen funcionamiento que ha tenido con su salto de La 2 al prime time de La 1.

La renovación de 'Late Xou' por parte de RTVE se produce después de que haya habido rumores sobre el posible fichaje de Marc Giró por TV3 o Atresmedia. Asimismo, también se garantiza la continuidad del presentador en la cadena pública después de que él mismo rechazara la posibilidad de ser uno de los rostros de 'La familia de la tele'.

Cabe decir además que 'Late Xou' aparece en la promo que ha lanzado RTVE sobre sus apuestas para esta primavera lo cual hacía indicar que el programa tiene garantizado su futuro. Eso sí queda por ver si el formato regresará próximamente a la parrilla de La 1 o si habrá que esperar al otoño.

En este sentido, hay que decir que la noche de los martes ya tiene nuevo inquilino pues tal y como han anunciado este jueves, TVE estrenará 'That's my jam: que el ritmo no pare' con Arturo Valls el próximo martes. Y teniendo en cuenta que son ocho entregas, el espacio de LaCoproductora se mantendría en la parrilla de La 1 hasta el 17 de junio.

Buen funcionamiento del 'Late Xou' de Marc Giró en La 1

'Late Xou con Marc Giró' se ha consolidado como uno de los espacios más destacados de La 1 haciendo tándem con 'La Revuelta' gracias a sus entrevistas, actuaciones musicales y sobre todo por el humor irónico, elegante y sin estridencias que caracteriza al presentador. Además es un formato que da voz a rostros de todos los ámbitos: cine, televisión, música y la cultura en general.

Después de que TVE optara por trasladar 'Late Xou' de La 2 al prime time de La 1 parece que el movimiento ha tenido éxito. Las dos primeras entregas llegaron incluso a liderar el prime time con 13.4% y 11.7%, superando el millón de espectadores. Y aunque poco a poco ha ido perdiendo audiencia, la tercera temporada ha cerrado con una media del del 9,8% de cuota de pantalla con 795.000 espectadores. Unos datos que son muy parecidos a los de otros formatos de prime time de La 1 por lo que ha cumplido las expectativas.