RTVE anuncia que ya tiene sustituto para 'Late Xou con Marc Giró' los martes tras su adiós en La 1

Este martes, revelábamos que TVE había concluido temporada del 'Late Xou' de Marc Giró sin una gran despedida del presentador que simplemente acabó deseando al público que pasara una buena Semana Santa. Esta semana, el espacio era sustituido por cine. Pero a partir del próximo martes 29 de abril La 1 lanzará una de sus grandes apuestas de entretenimiento.

Así, a la espera de conocer oficialmente si el 'Late Xou' de Marc Giró regresará a la parrilla de TVE con una nueva temporada; TVE ya ha encontrado al que será su sustituto en el prime time de los martes contra 'Supervivientes: tierra de nadie' en Telecinco, 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro y '¿Quién quiere ser millonario?' en La Sexta.

Tal y como ha confirmado TVE este jueves en la presentación de 'That's my jam: que el ritmo no pare', a la que ha acudido El Televisero, será este nuevo programa de Arturo Valls el que vea la luz el próximo martes 29 de abril a las 22:50 horas tras 'La Revuelta' ocupando el hueco que deja el programa de Marc Giró.

De esta manera, poco a poco, TVE va configurando la que será su parrilla de prime time para esta primavera tras estrenar hace unas semanas 'MasterChef' en la noche de los lunes y el gran estreno de 'The Floor' con Chenoa este miércoles tras ser la oferta líder del prime time. A ellos y a 'That's my jam' se sumarán también próximamente 'Futuro imperfecto', el nuevo programa de Andreu Buenafuente y la serie 'Weiss & Morales' con Miguel Ángel Silvestre.

El reto de Arturo Valls y 'That's my jam' como sustitutos de Marc Giró

Imagen de la presentación de 'That's my jam' en RTVE

Cabe recordar que 'That's my jam: que el ritmo no pare' da el salto a TVE después de haber ofrecido una primera temporada en Movistar Plus+. Ahora el formato encuentra una nueva vida en la cadena pública siguiendo los pasos de 'La revuelta' de Broncano o de 'Martínez y Hermanos' que dio el salto de Movistar Plus+ a Cuatro.

Roger López Recasen, el director de 'That's my jam' reconocía en la presentación que "nos ha costado hacer la adaptación" porque "hemos adaptado el formato a la duración de prime time de TVE". Así, de los 40-45 minutos del formato original de Jimmy Fallon y que emitió Movistar Plus+ se ha pasado a ocho entregas de 75-80 minutos. "Hemos incluido más tiempo sin perder ritmo. Hemos metido más juegos y mucho más humor", avanzaba el director del formato.

Por su parte, Miriam García Corrales, la directora de entretenimiento de RTVE destacaba que "el formato llega muy mejorado". "Se ha trabajado para mejorar la escenografía y la puesta en escena y de hecho Jimmy Fallon felicitó a LaCoproductora por el gran trabajo realizado", recalcaba.

Asimismo, la directiva se mostraba entusiasmada por poder tener un formato como 'That's my jam' en la parrilla de La 1. "Estamos muy ilusionados. Primero por tener a Arturo Valls en TVE que era un sueño. Segundo por tener un programa de música donde se tocan todos los géneros y tercero por ser un formato en el que el humor lo vertebra todo", aseveraba.

Y quién está como un niño con zapatos nuevos es Arturo Valls. El presentador y actor ha reconocido estar encantado con sumarse a la familia de RTVE en un momento de crecimiento para la cadena. "Está el listón muy alto. Estoy encantado de subirme a esta ola de TVE. Ojalá pueda contribuir con datos maravillosos", reconocía el valenciano. "Hay pruebas muy surrealistas, como si las hubiera propuesto un niño de ocho años. Es un programa muy de jugar en casa para reunir a la familia y muy interactivo", añadía.

Los 32 invitados de 'That's my jam' y su mecánica

Arturo Valls junto a la Jams Band, la banda de 'That's my jam' encabezada por Víctor Elías

En cada programa de 'That's my jam' dos parejas de famosos competirán entre sí. Amaia, Ana Guerra, Aníbal Gomez, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Carolina Iglesias, Chanel, Coti, Danna, David Bustamante, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, Maria del Monte, María Jose Llergo, Maria León, Maribel Verdú, Marta Sánchez, Maxi Iglesias, Paco León, Palomo Spain, Raul Pérez, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal y Xuso Jones pisarán el plató del programa, inspirado en un club nocturno con público. Un lugar perfecto para que los invitados vivan una experiencia imprevisible y disparatada, jugando y divirtiéndose con Arturo Valls.

En cada entrega, dos equipos de celebrities compiten, cara a cara, en una noche de música, juegos y actuaciones inolvidables para hacerse con el preciado premio del programa: el radiocasete dorado. 'That’s My Jam: que el ritmo no pare' incluye tres grandes bloques: juegos, retos musicales y un gran duelo final. Aunque el azar manda y cada programa es distinto.

‘Micros fuera’, ‘Do Re Mix’, ‘Y pega la vuelta’, ‘Air Guitar’, ‘Un dos test’, ‘Vinilo en vilo’… son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave. En el segundo bloque llegará el ‘Karaoke Imposible’, en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado.

‘Chorros de Voz’ es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada.

El programa tiene su propia banda de música en directo, la Jam Band, formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías. Su papel es fundamental: participa en la mayor parte de los juegos y acompaña a los artistas en sus interpretaciones finales. Además, permite que, en cualquier momento, Arturo y los invitados se arranquen con improvisaciones musicales. Junto a Elías (piano y teclados), en la banda están Aurora García (voz), Mikel Irazoki (bajo), Rubén Tajuelo 'Rosco' (voz y guitarra), Goiko Martínez (batería), Fernando Simón (guitarra), Jaime Vaquero (sampler, percusión digital) y Pirata (saxo y teclado).