Adiós a 'Late Xou con Marc Giró' en La 1: Por qué se cancela y TVE deja en el aire su renovación

La semana pasada, pese a ser Semana Santa, TVE emitió un nuevo programa de 'Late Xou' con Marc Giró. Sin embargo, este martes 22 de abril, los espectadores que sintonicen La 1 para ver el espacio que se emite después de 'La Revuelta' de David Broncano se llevarán un chasco al ver que en su lugar emite cine.

Y es que tal y como se puede ver desde hace días en la programación, este martes La 1 ofrecerá la película "El puente de los espías" protagonizada por Tom Hanks en lugar de 'Late Xou'.

¿Pero por qué desaparece de repente 'Late Xou' de la parrilla de TVE? Pues bien tal y como ha podido verificar El Televisero la explicación es que el programa de Marc Giró ha concluido temporada, por lo que no volverá a la parrilla de TVE por ahora.

Así, 'Late Xou' ha finalizado su tercera temporada tras emitir las trece entregas pactadas desde que dio el salto al prime time de La 1. Y es que aunque su primera temporada se emitió del tirón con 35 entregas; TVE dividió la segunda y la tercera con un parón por navidades tras cambiar el programa del prime time de La 2 al de La 1.

Lo más curioso de todo es que Marc Giró no se despidió de la audiencia de 'Late Xou'. Así, al final de la entrega del pasado martes, el catalán solo pronunció la siguiente frase. "Hasta aquí el 'Late Xou' de hoy, señoras, señores, camaradas, buenas noches y feliz Semana Santa", fueron las palabras que empleó.

Ahora queda por ver si 'Late Xou' de Marc Giró renovará. Aunque todo apunta a que sí porque el espacio aparece en la promo que ha lanzado RTVE de su programación de primavera. Cabe señalar que esta tercera temporada cierra con una media del 9,8% de cuota de pantalla con 795.000 espectadores. Unos datos que son muy parecidos a los de otros formatos de prime time de La 1 por lo que ha cumplido las expectativas.

De este modo, TVE contará con un hueco en la noche de los martes para poder emitir alguna de las nuevas apuestas que promociona para muy pronto. Cabe decir que tras fijar el estreno de 'The floor' en miércoles; La 1 cuenta con otras tres ofertas que podrían ocupar el espacio del programa de Marc Giró. Por un lado, 'That's my jam' con Arturo Valls, por otro lado la serie 'Weiss & Morales' con Miguel Ángel Silvestre o el programa 'Futuro imperfecto' con Andreu Buenafuente.