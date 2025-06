TVE cambia de planes a última hora y da un giro a su parrilla para torpedear a la final de 'Supervivientes 2025'

TVE ha decidido cambiar su programación de prime time de este martes 17 de junio aprovechando que Telecinco ofrecerá la gran final de 'Supervivientes 2025'. Así, la cadena ha optado por trasladar el último partido de la selección sub-21 a La 1 y evitar que 'That's my jam' con Arturo Valls se enfrente al reality de Telecinco.

Así, será La 1 quien ofrezca el partido de la selección sub-21 de fútbol entre España e Italia a partir de las 21:00 horas y no La 2 como estaba previsto después de que el pasado sábado el encuentro entre nuestra selección y Rumanía anotara un gran 10,4% y 789.000 espectadores en La 2.

Justo después del encuentro entre España e Italia, TVE ofrecerá una nueva entrega de 'La revuelta' de David Broncano a partir de las 22:50 horas contra la gran final de 'Supervivientes 2025' en Telecinco así como contra 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro y el estreno de 'Tor' en La Sexta.

Con este movimiento, TVE evita que 'That's my jam' se vea las caras con la gran final de 'Supervivientes' después de que el espacio de Arturo Valls aumentara sus datos la semana pasada. Con este parón, el espacio producido por LaCoproductora pospondrá sus últimas entregas como hizo con 'The Floor'.

En este sentido, TVE busca por un lado proteger al espacio de Arturo Valls y por otro de torpedear el comienzo de la final de 'Supervivientes' con la célebre llegada de los finalistas a las instalaciones de Mediaset en helicóptero y el anuncio de su primer expulsado con el partido de la selección sub 21 frente a Italia tras el gran resultado del pasado sábado en La 2.