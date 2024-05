Alyson Eckmann destapa ahora su calvario en este programa de Telecinco: «Fue horrible»

Alyson Eckmann ha rememorado sus días en Telecinco más allá de su aclamada victoria en ‘GH VIP 5’, y no fue precisamente un camino de rosas para la estadounidense. La periodista recordó cómo fueron sus primeros pasos en la cadena y se sinceró sobre lo mal que lo llegó a pasar en uno de los primeros programas que presentó.

Si bien se hizo famosa en nuestro país por su participación en ‘Un príncipe para Corina’, su gran oportunidad de conducir un programa no llegó hasta ‘Hable con ellas’. Telecinco fichó a Eckmann para presentar el espacio junto a Sandra Barneda, Yolanda Ramos, Beatriz Montañez, Rocío Carrasco, Natalia Millán y Marta Torné.

Alyson Eckmann sobre Telecinco: «Fue tan horrible»

El problema fue que en ese momento el español de Alyson Eckmann aún no era perfecto, y la estadounidense se encontraba muy insegura durante las emisiones. «Lo hacía tan mal que llegaba a casa todas las noches llorando de la vergüenza», explicó la presentadora en un vídeo de Tik Tok. Y es que, recién llegada a España, la barrera del idioma arruinó su experiencia en Telecinco.

«Era mi segundo año en España, casi no hablaba español, no sabía nada del mundo del entretenimiento y estaba ahí como que no me enteraba de nada», continuó explicando la ganadora de ‘GH VIP 5’, que asegura llegó a pedir ayuda profesional para soportar la presión. «Tuve que ir al psicólogo de toda la mierda que estaban diciendo en Twitter», señaló Eckmann.

«Fue horrible, lo pasé tan mal en ‘Hable con ellas'», insistió la presentadora sobre su primera toma de contacto con Telecinco. Aunque poco después puso rumbo a la casa de Guadalix de la Sierra. Su participación en ‘Gran Hermano VIP 5’ acabó con su victoria por encima de compañeros como Alonso Caparrós, Aída Nízar, Elettra Lamborgini o Daniela Blume.