Laura Bozzo destapa ahora cuál es su verdadera relación con Carmen Alcayde tras ‘GH VIP 8’

Sin duda alguna Laura Bozzo ha sido una de las grandes protagonistas de la última edición de ‘GH VIP’. La presentadora peruana visitaba este sábado 13 de enero el programa ‘Fiesta’, donde habló sobre su paso por el reality de Telecinco y sobre su actual relación con Carmen Alcayde, con la que hizo muy buenas migas en la casa.

Si bien la relación entre ambas presentadoras pasó por numerosos altibajos. Pasaron de quererse como hermanas a vivir una serie de traiciones en las que no pudieron ni mirarse a la cara. Tras su salida del concurso, Laura Bozzo ha llegado a calificar su amistad con la periodista como «tóxica». Una descripción con la que su examiga no estuvo para nada de acuerdo.

En numerosas ocasiones, Carmen Alcayde ha mostrado su deseo de firmar la paz y realizar ese viaje del que tanto hablaron que iban a hacer al terminar el programa. Pero la cosa entre ellas está lejos de solucionarse, como así lo ha reconocido la peruana este sábado en el programa presentado por Emma García.

Laura Bozzo sobre Carmen Alcayde: «Quería hacerme sentir como una vieja»

«Ahora mimo mi relación con Carmen Alcayde está en un punto muerto. La nuestra fue una relación muy tóxica, quería hacerme sentir como una vieja pero no. Yo soy más joven que muchas de ellas», aseguró Laura Bozzo en ‘Fiesta’. No obstante, reconoció haber vivido «muy buenos momentos» con la colaboradora dentro de la casa, aunque «la convivencia 24 horas fue un infierno».

En ese momento, Aurelio Manzano le recordó que esta no era la primera vez que participaba en un reality de este estilo, pues ya fue concursante de la segunda edición de ‘La casa de los famosos’, de la cadena estadounidense Telemundo. Sin embargo, la presentadora dejó claro que «era diferente, nada que ver», y que la experiencia en ‘GH VIP 8’ fue «mucho más fuerte».

«Acá no sabía que iba a pasar al día siguiente, era una cosa bien dura. Además, yo en Estados Unidos tenía un nombre. Acá, ha habido concursantes que me han tratado como una vieja de mierda, que me ha faltado el respeto», ha asegurado Laura Bozzo.

Sin embargo, su paso por el reality presentado por Marta Flich no ha sido el único tema del que ha hablado la peruana en el magacín vespertino de Telecinco. Sin pelos en la lengua, también ha reconocido que no le gustó nada la actitud de Eladio, quien apreció por sorpresa en la casa de ‘GH Dúo’ para apoyar a su prometida, Ana María Aldón. «La veo incómoda, no se esperaba encontrarlo ahí», explicaba Bozzo, quien, además, le definió como «muy soso».

Por otro lado, también reveló su intención de hacerse más retoques estéticos. «Me voy a hacer un lifting para poder jalar un poco de arrugas y que mi cara cara con este cuerpecito, que lo tengo muy bien», confesó.