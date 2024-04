Sandra Barneda pone en aprietos al abogado de Edwin Arrieta con su comprometedora pregunta

Tras una larga espera, por fin Daniel Sancho ha declarado este martes en el juicio por el supuesto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Para abordar la última hora del juicio, Sandra Barneda conectaba en directo en ‘Así es la vida’ con Juango Espina, el representante legal en España de la familia Arrieta.

Daniel Sancho ha respondido este martes a las preguntas de su defensa. Y de lo poco que ha trascendido es que el hijo de Rodolfo Sancho ha asegurado que sentía lo que pasó y la muerte de Edwin Arrieta pero que en ningún momento ha pedido perdón.

“Nunca ha mostrado su arrepentimiento, la familia tenía fiel convicción de que no lo iba a hacer hoy, y así ha sido, hoy no lo ha referido, no lo ha mostrado. Han sido casi cuatro horas de declaración, ha tenido tiempo más que suficiente para intentar pedir perdón, para decir que no debería haber ocurrido lo que ocurrió y aun así, sigue sin mostrar ningún tipo de perdón hacia la familia», relataba Juango Espina ante la pregunta de Sandra Barneda.

Asimismo, si hay algo que está llamando desde que arrancó el juicio en Koh Samui es la actitud que está teniendo Daniel. «Lo que está claro es que la actitud de Daniel, en los días que yo he estado presente en la sala, ha sido una actitud desafiante y, posiblemente, compatible con esa línea de negación de responsabilidad que hay se ha vuelto a ver en su declaración», proseguía contando el abogado.

Y justo después, Sandra Barneda no se cortaba al poner sobre la mesa que los abogados y la familia de Edwin estaban muy enfadados por la presencia del vicecónsul de España en Tailandia en el juicio. «¿Consideras que es un procedimiento normal la presencia del vicecónsul?», le preguntaba la presentadora.

Sandra Barneda pone en aprietos a Juango Espina: «No me gusta meterme en charcos»

«Un cónsul está para asesorar, para recomendar una dirección de entrada, para acompañar los primeros días de un juicio… pero nunca se había visto en un procedimiento esa especie de observador internacional en concepto todavía no sé muy bien de qué, además, pagado por todos los españoles», sostenía Juango Espina.

«Además, en un caso donde Daniel Sancho ha reconocido que es un descuartizador confeso…», proseguía contando recordando que él ha asistido a juicios en Francia, Suiza, Alemania o Malta. «Pero perdona que te corrija Juango son países en donde no hay pena de muerte, países donde hay una apertura de derechos y democracia mucho mayor. Fuentes de la embajada dicen que es un proceder bastante habitual en casos donde se juzga la pena de muerte», le replicaba Sandra Barneda.

«Debe ser una respuesta que dan ahora pero tengo entendido que en el juicio de Artur Segarra no fue nadie de la embajada ni del cónsul», espetaba Juango Espina. Y ha sido entonces cuando Sandra Barneda se mostraba muy directa con el abogado. «Quiero preguntártelo directamente, no me gusta meterme en charcos. ¿Estáis dando a entender que existe un trato de favor con Daniel Sancho?«, le cuestionaba la presentadora.

«Yo entiendo que hay muchas cuestiones que me han generado una profunda inquietud, entre ellas, la presencia del cónsul en las sesiones del juicio oral es algo que no he visto nunca. Es algo que hubiera entendido en los primeros días del juicio, pero el hecho de que haya ido todos los días, es un mensaje implícito que no me gusta para nada», sentenciaba Juango Espina.

La comprometedora pregunta de Barneda

Tras ello, Sandra Barneda le hacía otra pregunta muy directa al abogado de la familia Arrieta. «Me ha gustado su claridad pero le voy a poner en otro charco o aprieto. Yo lo veo en las películas pero no sé si es normal que el abogado de la defensa se tome una copa con el fiscal», le preguntaba Barneda aludiendo a Marcos García Montes.

«Creo que no es habitual ni allí ni en nuestra querida España, cuando uno tiene un juicio de estas características e interacciona con los fiscales hay que saber guardar las formas porque se puede malinterpretar. Yo tuve una reunión con los fiscales en la fiscalía con luz y taquígrafos, yo no me habría ido a tomar una copa. Y si lo hacen algunos apunta a todas esas inquietudes que he comentado», respondía él.