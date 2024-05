‘Supervivientes’ engaña descaradamente a toda la audiencia sobre el futuro de Arkano

El pasado domingo Arkano paralizó el debate dominical de ‘Supervivientes 2024‘ al estallar y proclamar su intención de abandonar el reality. Una llamada de auxilio que alteró los planes de la organización y que provocó el estallido mayor del concursante quien no dejaba de clamar: «No puedo más, esto está siendo un infierno… Me quiero ir». Tras unos minutos de angustia, el concursante logró entrar en razón y permanecer en el reality al menos dos días más. Así se lo confirmó a Sandra Barneda.

Pasadas las 48 horas, Arkano ha vuelto a pronunciarse y, aunque su intención era comunicarle a Carlos Sobera su decisión sobre su continuidad en el concurso, éste no ha podido hacerlo. En concreto, el presentador le ha dedicado unas emotivas palabras y le ha animado a replanteárselo otra vez. «Llevamos once semanas contigo y para todos nosotros has sido un ejemplo absoluto, maravilloso. Eres un tipo extraordinario con unas cualidades no solamente artísticas, humanas que es más importante», ha comenzado diciendo Carlos Sobera.

En la misma línea, el presentador ha continuado animándole: «Has estado 11 semanas salvando todo tipo de dificultades. Has demostrado que tienes una gran resistencia, una gran capacidad física y mental. Eres un tipo formidable y Alatzne debe de estar contenta por tenerte como novio y tu madre como hijo. Llevas 80 días de concurso y queda muy poquito para ser dinar. Creo que sería una pena que justo cuando estamos llegando a la meta, que abandones».

Así pues, Carlos Sobera le ha puesto a Arkano entre la espada y la pared puesto que le ha invitado a posponer su decisión. «Yo si quieres te dejo tiempo para pensarlo y respondes el jueves, pero si quieres responder ahora para decirme que sí, que te quedas. Yo te escucho encantado. ¿Qué prefieres: decirme que sí ahora o esperar y pensarlo hasta el jueves?».

La decisión de Arkano sobre su continuidad en el concurso se vuelve a posponer

Visiblemente sorprendido, el concursante ha aceptado la idea de posponerlo hasta el jueves. Cabe recordar que se trata de una grave contradicción por parte del programa puesto que ya el pasado domingo pospusieron para el martes la decisión del concursante. De igual manera, la organización ha decidido mantener la concursante junto a su madre hasta el próximo jueves cuando éste comunique su decisión de seguir o no en el reality de supervivencia.