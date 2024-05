Destapan un posible veto de Mediaset a Isabel Rábago por lo pretendido con Luis Rubiales

Hace un mes y medio que Luis Rubiales dio una entrevista a Ana Pastor en ‘El Objetivo’. Sin embargo, este martes Kiko Matamoros ha revelado en ‘Ni que fuéramos’ algo que se desconocía. Y es que antes de esa entrevista, Isabel Rábago había propuesto a Mediaset hacerle ella una entrevista al ex presidente de la Real Federación de Fútbol para algunos de sus programas.

Así, según ha revelado Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’, Isabel Rábago, que ha tenido durante todos estos eses relación con Luis Rubiales, le propuso a la cúpula de Mediaset cerrar una entrevista con el que fuera presidente de la RFEF y viajar ella hasta República Dominicana para entrevistarle de forma gratuita.

Sin embargo, según el colaborador de ‘Ni que fuéramos’, en la cúpula de Mediaset le dijeron que no les interesaba esa entrevista porque «somos una cadena blanca y familiar y no queremos entrevistar a delincuentes». «¿Pero no había una serie de condiciones para la entrevista y por eso la rechazan?», preguntaba entonces Patiño. «No, la condición era yo lo doy gratis, me preguntan lo que quieran», aclaraba Kiko.

«A mí es que lo que me llega es que él pone una serie de condiciones que si podría perjudicar y afectar a la credibilidad de una cadena porque una persona que está investigada no puede coartar la libertad de un periodista y Ana Pastor la tuvo», insistía María Patiño.

Kiko Matamoros destapa el supuesto veto a Isabel Rábago y su entrevista a Rubiales

«A Isabel Rábago le dicen no nos interesa como imagen porque va a parecer que vamos a blanquear a este señor haciéndole una entrevista y esta cadena no entrevista a delincuentes. Y Ana Pastor coge el relevo de Isabel Rábago y deprisa y corriendo le hace la entrevista», proseguía destacando Kiko. «Y lo curioso es que luego llevan a ‘De Viernes’ a gente que va con una pulsera y no voy a decir quién porque está condenado y no hay nadie quien entienda lo que está pasando ahí», sentenciaba Kiko.

En ese sentido, según Kiko Matamoros, Mediaset habría vetado la entrevista de Isabel Rábago a Luis Rubiales para no perjudicar a la imagen de la cadena. No obstante, cabe recordar que fue Telecinco quién ofreció en un especial de ‘Código 10’ la declaración de Jenni Hermoso en el juzgado contra el beso no consentido de Luis Rubiales.