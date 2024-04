Lo que muchos sentencian de Ana Pastor y su entrevista a Rubiales: «Se puso el traje de Intxaurrondo»

Este miércoles, La Sexta ha ofrecido un especial de ‘El Objetivo‘ en el que Ana Pastor ha entrevistado a Luis Rubiales. La presentadora viajaba hace unos días a República Dominicana para entrevistar al ex presidenta de la RFEF poco antes de volver a España y ser detenido por la guardia civil.

Era sin duda una de las entrevistas más buscadas por todos los medios de comunicación. Y es que se trata de la primera entrevista en televisión desde que Luis Rubiales se haya visto implicado dentro del marco de la ‘Operación Brody’, debido a las supuestas irregularidades en la concesión de contratos cuando estaba al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

Por si fuera poco, también es la primera entrevista de Luis Rubiales tras conocerse que la Fiscalía ha pedido para él la pena de dos años y medio de cárcel por el beso no consentido a la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso.

Ha sido una entrevista llena de tensión en la que tanto Ana Pastor como Luis Rubiales no han parado de cortarse e interrumpirse continuamente. Por si fuera poco, el ex presidente de la RFEF no ha parado de llamar en numerosas ocasiones «manipuladora» a la presentadora.

También en un momento dado Luis Rubiales se atrevía a decirle a Ana Pastor que la considera una «señora inteligente». Y es que durante toda la entrevista, el ex presidente de la RFEF ha tenido un tono desafiante y con tintes machistas con la presentadora de La Sexta.

La audiencia sentencia la entrevista de Ana Pastor en ‘El Objetivo’

Así, son muchos los que no han dudado en aplaudir a Ana Pastor por su entrevista a Luis Rubiales. Un usuario incluso no dudaba en compararla con Silvia Intxaurrondo. «Ana Pastor se puso el traje de Silvia Intxaurrondo para entrevistar a Rubiales», destacaba.

Otros no dudaban en destacar la paciencia que estaba teniendo Ana Pastor al tener que entrevistar a alguien como Rubiales. «Chapó Ana Pastor, te está intentando vender humo de víctima y le estás parando los pies. Si señor», era uno de los comentarios que se han podido ver.

No obstante, también ha habido algunos espectadores que consideran que Ana Pastor no ha tenido su mejor día y que podría haber replicado mejor a Luis Rubiales en algunos asuntos.

Rubiales, en la República Dominicana, en modo víctima premium.#ObjetivoRubiales — Verónica Sanz (@Veronicasanztv) April 3, 2024

La actitud de prepotencia, a la defensiva y haciéndose la víctima



La misma actitud de aquella rueda de prensa en la que se negó a dimitir de la Federación por el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso



#ObjetivoRubiales — marta jaenes (@MartaJaenes) April 3, 2024

Rubiales ,prepotente chulo, creído está a la defensiva con actitud chulesca menuda paciencia tiene Ana Pastor con éste tipo.. #ObjetivoRubiales — CLAUDIA Vikinga 🤍 (@Claudia91055171) April 3, 2024

Ana Pastor se puso el traje de @SIntxaurrondo para entrevistar a Rubiales. #objetivoRubiales — Aarón Castro (@aaroncastrom_) April 3, 2024

Vaya tela!.

La paciencia que ha debido tener @_anapastor_ en la entrevista de #ObjetivoRubiales, con un tío tan prepotente y chulesco como Rubiales. — 🆉🅴🆁🅾 (@ZeroMemphis) April 3, 2024

“Si cada vez que voy a contestar, me interrumpe…”, “en este país parece que no haya presunción de inocencia”… Rubiales es el anti entrevistado. Cansino, repetitivo, chulesco, aburrido #ObjetivoRubiales pic.twitter.com/uStYMS0ca7 — Pol (@pomovi) April 3, 2024

Basta ver las caras y respuestas de @_anapastor_ Cero credibilidad este hombre, está nervioso y se le nota. Frases inconexas y vacías de argumentación. Cuentas bloqueadas pero vive a todo lujo. No sabe contra quien se enfrenta. #ObjetivoRubiales — Elena Velasco 🍿 (@Venuseramujer) April 3, 2024

Qué buena es Ana Pastor!

Sin ninguna duda es una de las mejores periodistas de España, dando en el clavo con las preguntas y repreguntando ante respuestas esquivas o vacías.#ObjetivoRubiales — Berto Molina (@BertoMolina) April 3, 2024

Chapó Ana Pastor, te está intentando vender humo de víctima y le estás parando los pies. Si señor. #ObjetivoRubiales — Eme. (@DoctoraConfiada) April 3, 2024

#ObjetivoRubiales Menuda paciencia hay que tener para ponerse delante de tal sinvergüenza y no levantarse e irse. Lo de este señor es impresionante. Grande @_anapastor_ — Lu 🛸 (@lucii_1810) April 3, 2024