Máximo Huerta, colaborador de Ana Rosa, carga contra Ana Pastor y no se reprime este calificativo

Máximo Huerta ha demostrado no tener miedo a cuestionar a compañeros de la televisión. Hace unos días no dudaba en criticar a David Broncano desde 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco por lo que había hecho con Melody en 'La Revuelta' y ahora la damnificada ha sido la presentadora de La Sexta Ana Pastor.

Así, Máximo Huerta ha mostrado su animadversión hacia la figura de la 'maldita hemeroteca', una táctica periodística que se popularizó hace unos años que consistía en tirar del pasado y recordar lo que algunos políticos decían hace años y lo que opinan actualmente sobre esos mismos temas.

Una de las máximas representantes de este trabajo fue Ana Pastor en 'El Objetivo' de La Sexta. Por ello, en una entrevista en Vanity Fair, Máximo Huerta no se ha reprimido con lo que piensa de la presentadora de Atresmedia al recordar cómo a él le afectó todo esto cuando fue nombrado Ministro de Cultura y Deporte y se le recordó algunas cosas que había comentado sobre el deporte.

En ese sentido, el actual colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no duda en denunciar el "castigo gigantesco" que se ha hecho en redes sociales al rescatar tuits del pasado de todo el mundo. "Antes decía eso, pero a lo mejor he cambiado porque he escuchado otras cosas, he entendido las argumentaciones de otros y he hecho examen de conciencia", recalca.

Máximo Huerta, claro y directo sobre Ana Pastor: "Cuando salía como salvadora de la moral"

Y por ello, Máximo Huerta no se lo piensa al nombrar a Ana Pastor como una de las mayores exponentes de esa 'maldita hemeroteca'. "Me parecía muy pernicioso cuando salían Ana Pastor y etcéteras como salvadoras de la moral 'antes decía esto'. ¿Y qué, Ana? Antes decía eso y afortunadamente cambió", cuestiona el presentador y escritor.

Por último, el ex ministro de Pedro Sánchez, confiesa que le da miedo tener "opiniones firmes" sobre todos los asuntos. Así, asegura que cree que es algo que no tendrá hasta que llegue a la vejez. "En ese momento tendré la suficiente experiencia, habré leído, habré amado, habré visto cine y habré escuchado la suficiente música como para que mis opiniones, aunque estén equivocadas, sean firmes. Si hay alguien que con 20 años, 30, 40 o 50 ya las tiene, enhorabuena, pero a mí me da un poco de miedo", sentencia.