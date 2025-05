Máximo Huerta usa el altavoz de Ana Rosa para arremeter contra Broncano por su cruzada con Melody

Los medios de comunicación continúan a la espera de que Melody ponga fecha a la rueda de prensa en la que aclarará cómo se encuentra tras la gran final de Eurovisión. Ante el señalamiento de muchos medios y programas de televisión contra la actitud de la artista, Máximo Huerta decidió romper una lanza a su favor este martes en 'El programa de AR'. Y el escritor no dudó en cargar contra 'La Revuelta' por las mofas que dedicaron a la sevillana este lunes.

En mitad del debate popular sobre la participación de Israel en el festival, la controversia que ha causado el movimiento de RTVE contra dicho país, y más tarde el pronunciamiento de Pedro Sánchez pidiendo su descalificación, 'El aperitivo' del matinal de Telecinco tenía un claro tema de tertulia este martes.

Máximo Huerta señala a 'La Revuelta' por sus burlas sobre el resultado de Melody en Eurovisión

"Pero no nos molestó que España participara en la guerra ilegal de Irak. Gran Bretaña y España participamos, tampoco deberíamos haber participado, por cierto, porque a nadie le escoció, no sé quien participó. O lo separamos o lo mezclamos ya…", comenzó espetando Máximo Huerta sobre todo el escándalo geopolítico que se ha construido alrededor de la participación de Israel.

Máximo Huerta en 'El programa de AR'

Dejando a un lado el debate sobre la politización del festival, el valenciano se refirió entonces al escrutinio que está sufriendo Melody tras rehuir de cualquier aparición pública tras el festival. "Al final la pobre Melody que es una artista que ha currado en gasolineras, pueblos de España durante un montón de tiempo y no me gusta repetirme, pero cuanto más callada esté mejor", lamentó el colaborador de Ana Rosa Quintana,.

"Porque ya empezaron a darle, ayer ya un programa la estaba ridiculizando, columnistas… Al final la que va a perder es ella. Estoy contigo Melody", señaló Máximo Huerta, haciendo referencia a las bromas de Jorge Ponce en 'La Revuelta' sobre el antepenúltimo puesto de la sevillana en la gran final, y la puntuación que hubiese necesitado para alcanzar el primer puesto de Austria. "Hubo una víctima colateral que fue Melody, que si no llega a ser por esto hubiese ganado seguro", comentó con sorna el humorista en el espacio de TVE.

"Creo que no va a dar ningún tipo de declaración"

Y es que, Ponce y David Broncano repasaron con cierto tono de burla la escasa puntuación que la intérprete de 'Esa diva' recibió tanto por parte del jurado profesional (27 puntos) como del televoto (10 puntos). "¿Porque qué le faltaron? ¿300 puntos? Si el resto de la gente le hubiese dado sus votos a Melody hubiese ganado…", insistió el colaborador de 'La Revuelta'.

"Yo realmente no creo que se vea afectada. Hablé con una persona de su entorno y lo que me vino a decir es que ahora está descansando con su familia y que no le va a echar más leña al fuego, que es una artistaza", terminó sentenciando Máximo Huerta sobre la actitud que la artista ha adoptado para atajar este revés, además de adelantar lo que sucederá en los próximos días. "Y no creo que no va a dar ningún tipo de declaración", aseguró el escritor sobre si la sevillana se pronunciará o no sobre toda la controversia.