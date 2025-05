Kiko Matamoros se dirige directamente contra Melody y le advierte sobre su futuro tras Eurovisión

Melody continúa en boca de todos tras desaparecer del mapa poco después de despedirse de Eurovisión con el antepenúltimo puesto de la noche. Son diversas fuentes las que han comunicado "la decepción" y el "enfado" de la sevillana estos días, que ha cancelado su agenda con RTVE para pasar tiempo en casa con su hijo. Y desde 'La familia de la tele', Kiko Matamoros no ha dudado en cuestionar la actitud de la artista tras una experiencia clave en su carrera.

Tras prescindir del acto de bienvenida que la delegación española tenía preparado para su regreso a España tras la final y faltar a su cita con David Broncano entre otros eventos, Melody ha concedido este martes sus primeras declaraciones en el programa de Telecinco 'Vamos a ver', mientras podría celebrar la esperada rueda de prensa que prometió a los medios en su llegada a Málaga a lo largo de esta semana. Así lo aseguró Matamoros este martes en el magacín de La 1, apuntando a este jueves o al próximo lunes como las dos fechas que baraja la artista.

Kiko Matamoros critica la actitud de Melody tras Eurovisión: "Le debe mucho a TVE, entre otras cosas porque ha triplicado su caché"

Y poco después de conectar con la tía abuela de la de Dos Hermanas, que se pronunció sobre todo lo ocurrido en 'La familia de la tele', Kiko Matamoros lanzó una advertencia sobre todo lo que está ocurriendo tras su paso por el festival. "A mí me parece enternecedor el testimonio de la tía abuela de Melody, pero creo que de alguna manera, tanto ella como su entorno estamos dramatizando una situación que al final, espero, con el tiempo, no deje de ser anecdótica", comenzó explicando el tertuliano.

.@maria_patino: "Melody está enfadada y absolutamente decidida a contar lo que siente, y a señalar a quienes considere responsables" #LaFamilia20M ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/vVPRVj7xV4 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 20, 2025

"No me tomaría demasiado en serio bastantes cosas que se están diciendo. Me parece muy respetable Melody como artista y hay una cosa que le quiero decir, qué no sé si me está escuchando o algún familiar suyo", anunció entonces el colaborador de TVE, dirigiéndose directamente a la intérprete de 'Esa diva' para lanzarle un recado en mitad de toda la polémica que continúa viviendo estos días.

"Dice ese refrán tan manido que en la vida hay que ser agradecido, que sino serías un malnacido. Y creo que Melody, a la corporación y a Televisión Española le debe mucho. Entre otras cosas porque ha triplicado su caché", advirtió Kiko Matamoros, dejando entrever que la intérprete debería hacer balance sobre su experiencia en lugar de cerrarse en banda por su mal resultado en el certamen.

"No todo puede ser malo y negativo"

Y es que, la propia Melody rompió su silencio este martes a mediodía irrumpiendo en 'Vamos a ver', asegurando que "no se esconde de nada" y que tan solo "pide calma" para explicar todos sus motivos en la rueda de prensa que celebrará próximamente. "Por lo tanto, ni todo puede ser malo ni todo puede ser negativo. Yo creo que está en su mano ser justa, ser cabal y no sacar los pies del tiesto", terminó advirtiendo Matamoros ante Belén Esteban y compañía.