Frank Blanco carga contra Broncano en 'Tardear' tras plantarle Melody y señala un detalle que descuadra

Este martes, Melody ha reaparecido tras su regreso a España con toda la polémica por Eurovisión tras su antepenúltima posición y todo lo sucedido con Israel. Lo ha hecho por sorpresa irrumpiendo en 'Vamos a ver' en Telecinco después de haber cancelado todos sus planes con TVE, entre ellos su visita a 'La Revuelta' de David Broncano. Algo sobre lo que se han pronunciado en 'Tardear' con Frank Blanco siendo muy crítico con el presentador y cómico.

De primeras, 'Tardear' analizaba si Melody podría haber incumplido alguna cláusula de su contrato con RTVE. Así, el espacio que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto se hacía eco de cómo en el contrato de los participantes del Benidorm Fest se comprometen a estar vinculados con la cadena antes, durante y después de su elección como representantes de Eurovisión hasta julio de 2025.

Javier Espinar, coordinador de 'Tardear' sí que señalaba que Melody podría estar incumpliendo su contrato con RTVE. "Generalmente si alguien incumple un contrato incluye una penalización", exponía entonces Frank Blanco. "Es raro que si Melody está incumpliendo un contrato, RTVE no se haya pronunciado", apostillaba Mario Vaquerizo. "A no ser que el ente no vaya a tomar medidas porque entiende y tenga una conversación con Melody y lleguen a un acuerdo por el que ella se retira una semana", defendía por su parte Cristina Tárrega.

Pero después de analizar si la rueda de prensa que dará Melody la semana que viene es unilateral o con TVE, 'Tardear' no dudaba en recordar cómo desde 'La revuelta' de David Broncano se había atacado a Melody y denunciado que les habían dejado tirados y habían tenido que buscar un invitado de última hora. Lo que llevaba a Frank Blanco a ser muy crítico con el programa de access prime time.

El palo de Frank Blanco a David Broncano por lo que hizo con Melody

Cristina Tárrega da la cara por Broncano y TVE en 'Tardear'

"A ver si llega esa rueda de prensa porque hay cosas que no encajan porque efectivamente tanto RTVE como Melody dicen esta señora va a descansar unos días, pero ayer en el programa de Broncano tuvieron que buscar un invitado a última hora y le pegaron una pulla del rollo de esta mujer nos ha fallado. ¿Cómo te ha fallado a última hora si hace día y medio que sabes que esa agencia con RTVE se ha cancelado? Es lo que no me cuadra", recalcaba Frank Blanco.

A ello, una periodista de El Mundo apostillaba que lo más curioso es que desde la propia RTVE se esté atacando a Melody. "Que en un programa de la casa donde te piden que protejas a la representante, ayer se mofaron de ella", aseveraba.

Era entonces cuando Cristina Tárrega desmontaba a sus compañeros para defender a David Broncano. "Asombrarte de como Broncano presenta ayer el que no esté Melody es no conocer a David Broncano, que es alguien que saca humor de todo y aunque lo sepa de cinco días antes va a hacer ese sketch", destacaba la colaboradora. "Pero va en contra de la casa", le advertía Verónica Dulanto.

"Es que él hace este sketch de todo, cuando empezó su programa hizo ese sketch de cosas que a todos nos dejaron alucinados. Él vive en ese mundo del humor", insistía Tárrega. "Pero el humor y el rigor tienen que ser compatibles", le replicaba Frank Blanco. "¿El rigor para ti o para él?", le cuestionaba Tárrega. "El rigor para un programa que se emite en un medio de comunicación tan importante y más en la televisión pública", respondía el presentador.

"Cuando yo digo que no encajan las cosas es que si te ha dejado tirado te ha dejado tirado y si se ha cancelado la agenda y se sabe hace un día y medio no es lo mismo", concluía Frank Blanco en 'Tardear' después de haber soltado un gran golpe a 'La Revuelta'.