'Socialité' destapa el motivo real del plantón de Melody a la prensa tras su fiasco en Eurovisión

Después de volver a llevarnos un batacazo en Eurovisión con Melody quedándose en el puesto 24º con solo 37 puntos; la sevillana ha desaparecido completamente sin dar ningún tipo de declaración ante los micrófonos de TVE ni del resto de la prensa. De hecho, 'Socialité' ha destapado que la andaluza ha cancelado todos sus planes previstos.

De esta forma, Melody tendría que haber regresado de Basilea a Madrid este domingo para ser recibida por los eurofans en el aeropuerto de Adolfo Suárez como es habitual cada año. Sin embargo, en 'Socialité' han avanzado que la cantante ha decidido plantarse y cambiarlo todo.

"Acabáis de escuchar las primeras tensas palabras de Melody después de su derrota en Eurovisión. Como sabéis acabó en el puesto 24 de 26, un mal resultado que ha hecho que todo salte por los aires. Melody está tan enfadada que ha cancelado su vuelo a Madrid y todos los planes que tenía para hoy. No quiere hablar con nadie", empezaba señalando María Verdoy tras ver un fragmento del vídeo que subió la sevillana a sus redes sociales tras la final del festival.

Tras ello, era Aran Santos quien daba todos los detalles de este cabreo de Melody desde la redacción de 'Socialité'. "Atención porque Melody ha cambiado todos sus planes en el último momento. Os vamos a contar lo que no os van a contar en ningún otro sitio, sabemos como está Melody. Todos los ojos están en ella, queremos saber como se encuentra después de ese triste e injusto batacazo en Eurovisión", aseveraba la redactora.

Melody cancela toda su agenda según 'Socialité' y no viaja con la delegación española

"Ha cambiado los planes que tenían para ella. En principio volaba desde Basilea a Madrid y cogía un vuelo a las 14:45 de la tarde para aterrizar en Madrid donde la esperan los fans como siempre han hecho todos los representantes en Eurovisión. Pues en el último momento la artista, podría ser por un supuesto cabreo que tiene, ha cancelado ese plan y ha decidido que ella no viaja con la delegación española de Eurovisión y que ella viaja directamente a Sevilla, a su casa", explicaba Aran Santos.

De esta manera, Melody estaría evitando tener que saludar a todos los fans y responder a la prensa. "Se quiere ir a casa directamente a estar con su familia", recalcaba la reportera. "Algo ha tenido que pasar grave para que Melody haya cambiado sus planes y no pase por Madrid", comentaba entonces Antonio Santana.

Tras ello, Aran Santos dejaba claro que 'Socialité' tenía esta información contrastada porque habían hablado tanto con miembros de la delegación española. "Nos confirman que Melody no viaja a Madrid y también hemos hablado con su representante y la persona que ha estado con ella en todo momento, a la que ella abraza tras la actuación y con la que ella se desahoga", añadía.

"Nos dicen que está agotada y muy cansada. Pero os contamos lo que no os van a contar en ningún otro sitio porque al parecer hay un supuesto vídeo que está circulando que estamos intentando obtener para mostrárselo en el que supuestamente Melody aparecería muy enfadada nada más terminar su actuación. Según dice el autor de este vídeo, que todavía no hemos contrastado, Melody está muy muy enfadada", terminaba diciendo Aran Santos. "Todo parece indicar que está disgustadísima tras su paso por Eurovisión", concluía.

Posteriormente, Aran Santos avanzaba que había podido hablar con el entorno de Melody para preguntarles por este supuesto vídeo que circula por redes sociales. "Dicen que se escuchan gritos en el camerino y a Melody llorar. Hemos intentado conseguir el vídeo pero no lo tenemos por ahora. Pero el entorno de Melody nos dice que ella ha sido profesional siempre y que no ha hecho ningún tipo de agravio a nadie de la delegación ni de su equipo. Es decir no desmienten que Melody esté enfadada pero dejan muy claro que no ha tenido ningún problema ni disgusto con nadie de la delegación", sentenciaba,