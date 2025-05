Melody rompe el silencio con un elocuente comunicado sobre lo que ha visto en Eurovisión tras su batacazo

Nadie se explica lo sucedido en la final de Eurovisión 2025 celebrada este sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza). Pese a su apoteósica e impecable actuación de 'Esa diva', Melody quedó antepenúltima con apenas 37 puntos. Una posición que cuesta mucho entender y que provocó la indignación de toda España.

Pese a que, posiblemente debido a la decepción, en un primer momento nuestra representante no quiso hacer declaraciones sobre lo sucedido, ni siquiera ante los micrófonos de TVE, sí que lo hizo poco después a través de sus redes sociales. Visiblemente agotada tras una jornada frenética que según ella misma explicó comenzó a las 7 de la mañana, la artista grabó un vídeo que compartió con todos sus seguidores.

"En primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España porque se ha volcado conmigo al 100%. Me han mandado no se cuántos vídeos de estadios en diferentes partes de España llenos para ver la actuación y por toda Latinoamérica. Ha sido un show que esto no se olvidará jamás", comienza explicando Melody.

La sevillana deja claro que "estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta".

Melody no se calla: "Viva el arte, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

"Ahora sí que es verdad que estoy un poquito cansada y voy a hablar un poquito más largo y tendido con vosotros de todo lo que he visto y de lo que pienso. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todo los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo, porque estaba todo el mundo con la boca abierta. Y me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver porque tenemos una gira de conciertos brutal", prosigue Melody en su vídeo.

"Pero aún así yo creo que vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como sabéis que yo soy: natural y clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo y que viva el arte y la música. Aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte", sentencia con contundencia.