Ana Pastor acorrala de tal modo a Luis Rubiales y él clama al grito de «manipuladora»

Es sin duda una de las entrevistas más buscadas por todos los medios de comunicación desde hace meses. Pero ha sido Ana Pastor la que ha conseguido el gran bombazo: entrevistar a Luis Rubiales en República Dominicana tan solo unas horas antes de volver a España y ser detenido por la Guardia Civil tras llegar al Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, aunque ya ha sido puesto en libertad.

Ana Pastor viajaba hace unos días a República Dominicana y conseguía entrevistar a Luis Rubiales después de que el ex presidente de la RFEF se haya visto envuelto en la ‘Operación Brody’, el caso de corrupción que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de contratos cuando él estaba al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

Durante la entrevista de ‘El Objetivo‘, Luis Rubiales trataba de defenderse asegurando que él no ha hecho nada ilícito. Sin embargo, Ana Pastor le recordaba que la Guardia Civil tenía dudas y por eso había registrado tanto su casa como la sede de la RFEF y de otros investigados en el caso. Y es que la tensión entre la presentadora y el ex presidente de la RFEF se podía cortar con cuchillo durante toda la entrevista.

«No me podrá negar que la guardia civil ha entrado en su casa y en diez lugares más y ha detenido a gente», le cortaba Ana Pastor al ver que trataba de quitarle hierro a lo que estaba investigando la UCO. «Pero de mi caso lo que se haya llevado si hay algo que me quieran preguntar lo aclararé, pero le repito, esto es lo más importante porque habrá gente que piense que yo he pegado mordidas por lo que ha salido publicado en algunos medios de comunicación», trataba de defenderse Rubiales.

«No lo pensamos nosotros insisto, indicios de corrupción, perdone señor Rubiales, la guardia civil, la fiscalía anticorrupción y la jueza, no solo la gente que nos esté viendo», le espetaba Ana Pastor al ex presidente de la RFEF. «Señora Pastor si cada vez que quiero contestar me interrumpe va a ser imposible, déjeme que conteste», le replicaba Rubiales.

«¿Pero por qué cree que la guardia civil hace eso?», repreguntaba Ana Pastor al ver que Rubiales se iba por los cerros de Úbeda para no contestarle. «Es que yo no estoy en la mente de la guardia civil», aseveraba él.

💥 Tensión entre Rubiales y @_anapastor_ : "Señora Pastor, si cada vez que quiero contestar me interrumpe…"



🚨 La entrevista completa esta noche a las 22:30h en @laSextaTV .

Ana Pastor le para los pies a Rubiales por Jennifer Hermoso

Pero ese no era el único rifirrafe que se producía durante la entrevista. En otro momento dado, al hablar del caso que investiga la Audiencia Nacional por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, Ana Pastor se ponía seria con Luis Rubiales y le desmontaba sus palabras.

«¿También piensa en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido que no sabe ver lo que estaba usted haciendo?», le soltaba la presentadora. «Eso es una manipulación lo que estás haciendo ahora mismo, es manipulación porque tonto, pringado puede que fuera una reacción inmediata nada más suceder por la que perdí perdón», se defendía Rubiales.

«Yo no manipulo, lo que le digo es, hay un juez investigando», le cortaba Ana Pastor. «Si no me interrumpe», se quejaba él. «Pero déjeme que le matice lo que está usted diciendo. No lo estoy mezclando, le estoy diciendo que usted en ese momento no lo veía pero un juez sí», le corregía la presentadora.

Tras ello, Rubiales se defendía dejando claro que él no entiende que alguien pueda creer que lo que pasó fuera una agresión sexual. «No puedo entender que nadie piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo», recalcaba él. «Pero esto es como a quién cree a mí, o a mis ojos, a las imágenes. Todo el mundo efectivamente lo vio», le desmontaba Pastor.

«Yo voy por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada», aseveraba Rubiales. «Pero su problema no es con la calle, es que tiene un proceso judicial abierto por agresión sexual y por coacción», le recordaba Ana Pastor. «Yo solo hablé 15 segundos con la señora Hermoso en el avión, si eso es una coacción cualquier conversación con alguien lo es», se justificaba.

«Parece que la justicia no lo considere igual. Recuerde que usted está en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jennifer Hermoso?», le cuestionaba Pastor. «No la estoy atacando», defendía Rubiales. «¿Decir que ha cambiado de opinión que si sonreía en unas imágenes o en otras?», repreguntaba Ana Pastor. «Creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora. El que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado en la calle, sin trabajo y defenestrado he sido yo», sentencia él.