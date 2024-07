El reventón de Kiko Matamoros contra María Teresa Campos que arma un lío en ‘Ni que fuéramos’

En septiembre se cumplirá un año del fallecimiento de María Teresa Campos, y muchas cadenas planean rendir homenaje a la malagueña. ‘Ni que fuéramos’ contactó este miércoles con Toñi Moreno, que dirigirá uno de los programas especiales dedicados a la comunicadora en Canal Sur. Sin embargo, Kiko Matamoros no se mostró demasiado contento de saber que tantas cadenas públicas gastarán su dinero en celebrar el legado de la mítica presentadora.

Toñi Moreno ofreció detalles en exclusiva sobre la entrega de ‘El Legado’ que celebrará la carrera y vida de María Teresa Campos. Según ha desvelado en el espacio de Quickie, repasarán su trayectoria personal y profesional contando con personas de su círculo íntimo como Alejandra Rubio. Pero la noticia no fue plato de buen gusto para todos los colaboradores.

«Voy a decir una cosa que a mucha gente le va a sonar a herejía, pero me trae absolutamente sin cuidado», comenzó advirtiendo Kiko Matamoros antes de revelar su duro juicio sobre el legado de la malagueña. «María Teresa Campos ha sido una figura de la comunicación más o menos relevante, con un éxito más o menos relativo, ya que en unos sitios funcionó, en otros fracasó, en otros fue mediocre en sus épocas, todo depende dónde…», continuaba explicando el tertuliano.

Fue entonces cuando dejó clara a sus compañeros su principal queja. «Desde mi punto de vista, ¡vale ya de vender una cosa que no es!», exclamó el padre de Laura Matamoros. «Canal Sur es dinero público, TVE también. Miren ustedes, quiero recordar un programa que hacía Joaquín Soler Serrano a finales de los 70 que se llamaba ‘A fondo’. Ahí se entrevistaba a gente que era verdaderamente importante», señaló el televisivo.

Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’

«María Teresa Campos no es María Zambrano como para hacerle un homenaje en Canal Sur, salvo que se lo quieran hacer a gente como Joaquín el del Betis», insistió Kiko Matamoros, muy molesto por toda la atención que está recibiendo el aniversario del fallecimiento de la malagueña. Aún así, María Patiño le corrigió asegurando que María Teresa creó una escuela en televisión, pero el colaborador comenzó a cargar contra sus hijas.

Como es costumbre en sus intervenciones, Matamoros no ocultó su animadversión hacia las Campos. «Lo que me parece tremendamente obsceno es el negocio que se han montado las hijas a costa de la figura de su madre. Creo que el peor homenaje que se le puede hacer a su madre es seguir lucrándoos a nombre de ella», añadió el compañero de Belén Esteban, haciendo referencia al último año de exclusivas de las hermanas.

«‘Estoy ingresada en la habitación en la que murió mi madre’ en una portada de revista, hacer un homenaje en TVE porque le pagan… al final lo que hacen es manchar la memoria de su madre», sentenció con dureza Kiko Matamoros antes de que algunos de los presentes saliesen en defensa de la comunicadora andaluza. Chema Garrido y Javier de Hoyos recordaron cómo María Teresa llegó a ocupar puestos en la época que habían sido tradicionalmente reservados para los hombres.

«¡Copió entero el programa de Jesús Hermida!»

Sin embargo, Matamoros seguía en sus trece y no dudó en hacer de menos los apuntes de sus compañeros. «¡No me hagáis reír, si incorporó a la televisión una fórmula que llevaba años en la radio! Hay cosas brillantes en su carrera, pero también otras menos, éxitos y fracasos, mediocridad… hay de todo», aseveró el tertuliano mientras Patiño insistía en que la malagueña había creado todo un «modelo en las mañanas» que acabó siguiendo la televisión nacional.

«¡Pero si eso estaba inventado en todo el mundo, en las televisiones de todo el mundo! Lo que hizo ella fue entrar en una fórmula que ya existía, que era la del programa de Jesús Hermida. La única aportación que hizo ella fue la mesa política, algo que se hacía en la radio muchísimos años antes. ¡Que copió entero el programa de Hermida, coño!», reiteró Kiko Matamoros, cada vez más molesto por la defensa de sus compañeros a la presentadora fallecida.

Hasta el final del debate, Matamoros mantuvo su asombro ante el constante reconocimiento que recibe la malagueña como figura en la comunicación. «Me parece muy bien que ella sea la primera mujer en hacerlo, ¡pero no es María Zambrano! Lo que digo es que parece que María Teresa Campos inventó la televisión y no es así», señaló una vez más el tertuliano.

«Este aluvión de reconocimientos y homenajes me parece absolutamente desmedido, solo motivado por el interés económico de sus hijas. ¡Que estamos hablando de dinero público! Si una cadena privada le quiere hacer 15 días de homenajes seguidos, que se los hagan, pero no que una cadena pública, con el dinero de todos, le haga otro homenaje, ¡que no es María Zambrano!«, terminó sentenciando Kiko Matamoros antes de que María Patiño cambiase de tercio.