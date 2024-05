Joaquín Prat se ve obligado a rectificar en directo ante lo difundido sobre Ángel Cristo

Joaquín Prat llevó a la confusión este lunes al informar de un incidente de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ por el que iba a ser severamente penalizado. El presentador aseguró que el hijo de Bárbara Rey había sobrepasado «todos los límites» y concretó que eran «límites físicos».

A partir de ahí, todos interpretaron que era una agresión, pero lo cierto que no es así. Más tarde, la propia cuenta del reality aclaraba que se había saltado las reglas vulnerando el perímetro de seguridad de las playas, una norma fundamental que la organización impone a los supervivientes.

Por eso, Joaquín Prat ha querido rectificar este martes. «Cuando ayer yo digo que Ángel Cristo se salta los límites físicos, vosotros y otras personas que nos estaban viendo interpretaron que había habido algún tipo de agresión física a alguien. No, no, no, no fue ni muchísimo menos mi intención que se malinterpretasen mis palabras», ha matizado.

«Me refiero con límites físicos a los geográficos del lugar o del perímetro en el que tiene que sobrevivir obligatoriamente los concursantes de ‘Supervivientes’. El espacio que se establece para la seguridad de todos los participantes», ha proseguido el comunicador de ‘Vamos a ver’.

Tras la rectificación de Joaquín Prat, ha sido Carmen Borrego la que ha aportado algo más de información. «Nosotros no estamos solos, hay personas que están pendientes de nosotros y de lo que nos pueda ocurrir, y si tú desapareces ellos no tienen alcance para llegar a ti. Lo que ocurrió con Ángel Cristo es que se lo pasó y estuvo un tiempo que nadie sabía dónde estaba», ha explicado, poniendo en jaque a ‘Supervivientes’.

De hecho, han tenido que intervenir las Fuerzas Armadas de Honduras, pues durante varias horas Ángel estuvo en paradero desconocido y era ilocalizable por el equipo del reality de Telecinco.