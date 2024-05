Avance de ‘La Promesa’ capítulo del miércoles: desapariciones, juegos de tronos y destierros

¡Bombazo en La Promesa! Manuel deja en shock a todos tras decidir que se marcha a la guerra junto a su primo Curro. La noticia destroza a Jana, la primera en enterarse de esta decisión suicida, que valora si contarle que Curro es en realidad su hermano antes de su partida al frente. Finalmente, decide dejarle una nota para que la lea cuando la descubra.

Mientras, Lorenzo se ve obligado a abandonar La Promesa por orden de Alonso, pero, antes de hacerlo, delata las mentiras que aún escondía Pelayo ante Catalina. El joven no tiene más remedio que admitir que le ha vuelto a mentir y esta es la última mentira que Catalina está dispuesta a tolerar, suponiendo el adiós definitivo del conde de Añil.

Virtudes termina reconociendo a su madre que todo lo terrible que le contó Norberta de ella es la verdad: que fue prostituta y que abandonó a su hijo. Y Vera se enfrenta a Santos, harta de que la extorsione, y decide apostar con todas sus consecuencias por su relación con Lope. ¿Acabará contándole su verdadero origen?

Petra recibe una dura reprimenda de la marquesa, pero la doncella se rebela ante su señora y le planta cara por fin, amenazándole con irse de la lengua y desvelar que ella asesinó al señorito Tomás. Cruz se tiene que doblegar ante Petra de una manera que dará un vuelco a La Promesa en el próximo capítulo.

En paralelo, se han sucedido las despedidas a María Fernández, que debe partir hacia el palacio de los Duques de Abrontes tras aceptar finalmente la oferta de trabajo. La más dolorosa, la de Jana, su gran amiga. Y Salvador le cuenta a Ricardo Pellicer que su hijo Santos está acosando a Vera.

Cruz sigue preocupada por descubrir de quién está enamorado Manuel, pero lo que termina descubriendo, es mucho peor. A través de una carta se entera de que su hijo también se ha ido a la guerra con Curro y su reacción da lugar a una escena apoteósica como esta:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 361 del miércoles 22 de mayo

Se produce un salto temporal en ‘La Promesa’ de varios meses y todo cambia. Cruz está destrozada pensando que Manuel puede haber muerto en la guerra y organiza una cena para celebrar el cumpleaños de su hijo. Su amiga María Antonia, un nuevo personaje, le ayuda a paliar el dolor y su presencia es un bálsamo para la mala relación que hay entre los marqueses, que se han distanciado. Sin embargo, acabará trayendo grandes problemas al matrimonio.

Por su parte, Catalina se ha auto desterrado en el hangar y no sale por una afrenta que le hizo Cruz en el pasado. Además, no hay ni rastro de Pelayo. María Fernández al final no aceptó el trabajo con los duques de Abrontes y sigue en La Promesa. Mientras que Vera y Santos ahora están juntos forzosamente, algo que destroza a Lope, quien se encuentra ahora en una senda muy oscura y le debe dinero a gente muy peligrosa.

Y los giros no acaban aquí. Petra es la nueva ama de llaves y no duda en usar su posición para abusar de las sirvientas, entre las que se encuentra Pía, que ha sido degradada a criada. Por su lado, Jana sufre en silencio la agonía de saber que su amado y su hermano siguen en la guerra… y hace más de un mes que no tienen noticias de ellos. Y los Luján reciben una carta de la guerra con noticias importantes.