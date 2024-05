El amigo de Ángel Cristo desmantela así a la productora de ‘Supervivientes’ y Sobera le corta

La undécima gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha sido uno de los grandes retos de Carlos Sobera en Telecinco. El presentador no lo ha tenido nada fácil puesto que ha tenido que hacer frente a un programa marcado por la desaparición de Ángel Cristo. Una reacción, la del superviviente, que ha provocado su expulsión disciplinaria. Una decisión que no ha sentado nada bien en plató.

Allí, el defensor de Ángel Cristo no ha tenido reparo en afearle la decisión a la organización. «Es una decisión de la productora, del programa y es verdad que esta decisión se tenía que haber tomado con otros concursantes. No nos tenemos que olvidar que la única persona agredida en este concurso ha sido Ángel Cristo», ha comentado el defensor del ahora exconcursante. «Y se han tomado, no mezclemos cosas», le han pedido desde plató.

«No, no, no. Perdona. Claro, no os interesa, Carlos. Tenemos que pensar que esto lo ah tapado el programa», ha respondido alterado en plató. «A mí no me digas lo que me interesa o lo que no. ¿Qué no nos interesa?», le ha interrumpido el presentador. «Si Arantxa no lo hubiera sacado, la productora era consciente de esto y hace un mes tenía que estar fuera. La productora lo sabía», ha dictaminado el amigo de Ángel Cristo.

El defensor de Ángel Cristo tensa la cuerda y ahoga a Sobera

Por su parte, Carlos Sobera le ha recordado: «Arantxa del Sol lleva más de una semana separada del concurso». «Mediaset ha tomado la decisión, pero porque lo ha dicho Mediaset», ha puntualizado Ricky quien además ha advertido: «Mentira, ya contaremos la verdad». Una intervención que ha hecho saltar al presentador: «Pero, cómo puedes decir mentira si no estabas allí. S ele preguntó si quería o no denunciar los hechos y prefirió no denunciarlo. Cuando ella lo ha anunciado la decisión de la cadena ha sido radical».

«Se tenía que haber ido del concurso y no de la cadena. La expulsó la gente y no el programa después de una agresión», ha vuelto a insistir Ricky. Frente a ello, Sobera ha sido implacable: «Ella podía estar aquí durante más semanas y no se la permite». Lejos de quedarse callado, el presentador ha concluido advirtiendo al amigo de Ángel Cristo: «Ese tipo de acusaciones me parecen bastante lamentables y fuera de lugar. Vamos a dejarlas».