‘Supervivientes’ expulsa de manera disciplinaria a Ángel Cristo con este rotundo comunicado

Ángel Cristo ha puesto contra las cuerdas a todo el equipo de ‘Supervivientes‘. El ya ex concursante ha decidido saltarse todas las normas e infringir la zona de seguridad dictada por la organización. Cabe recordar que este perímetro permite a los concursantes estar controlados y seguros de cualquier peligro que pueda entrañar la permanencia en los Cayos.

Pese a los peligros, Ángel Cristo decidió ausentarse durante tres horas en las que estuvo desaparecido. «Esto supone una extrema peligrosidad. Esto pone en peligro su vida y la del operativo que participó en su búsqueda», ha remarcado Carlos Sobera al comienzo de la gala. De igual manera, el presentador ha asegurado que la imprudencia del concursante, que ha implicado hasta a la fuerza naval de Honduras, iba a tener severas consecuencias. «Obviamente, y por supuesto, infringir las normas del programa con una imprudencia de este calibre va a tener consecuencias», ha subrayado.

Tras unas agitadas conexiones entre Ángel Cristo y el presentador, la organización de ‘Supervivientes’ ha vuelto a conectar con el concursante para leer el comunicado con el que le han despedido fulminantemente. «Ángel Cristo ha incumplido una de las normas principales y básicas de ‘Supervivientes’: saltarse el perímetro de seguridad poniendo en riesgo su seguridad y la del equipo que tuvo que enfrentarse a su incansable búsqueda durante más de tres horas. Tras analizar las imágenes de lo ocurrido al detalle, la organización de ‘Supervivientes’ ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso«.

«Me parece fantástico porque es lo que yo quería: marcharme«, ha declarado el hasta ahora concursante al tiempo que se ha despedido de sus compañeros soltando: «No tengo tanta ambición como vosotros de ganar dinero». No ha podido pronunciar ni una sola palabra más porque Sobera rápidamente ha cortado la conexión.

Y nominación disciplinaria a Aurah

Ángel Cristo no ha sido el único amonestado por la organización. También lo ha sido Aurah pero de forma mucho más laxa. «La organización ha tomado la determinación de que Aura Ruiz reciba una nominación directa en caso de salvarse el próximo jueves. Esperamos que la sanción sirva como ejemplo a todos y que estos comportamientos no vuelvan a repetirse», le ha comunicado Carlos Sobera a la joven. «Sinceramente creo que pedí perdón y nada que ver con lo que ha hecho Ángel, lo que he hecho yo. He pedido perdón. Sinceramente, lo acepto porque lo tengo que aceptar, pero me parece injusto», ha contestado ella visiblemente enfadada.