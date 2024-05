Aurah cruza todos los límites con Ángel Cristo ante esta grave provocación en ‘Supervivientes’

La bronca de Aurah Ruiz y Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024‘ pasará a la historia del reality por el seísmo que ha provocado en los Cayos Cochinos. Los dos concursantes se han visto envueltos en un cruce de reproches en el que no ha pasado por alto el tremendo golpe bajo que la canaria le ha dado a su compañero y que involucra la conflictiva relación familiar de Ángel Cristo por la que estuvo meses sin ver a su hija.

En esta ocasión, el conflicto ha comenzado cuando a Ángel Cristo se le ha caído azúcar al suelo y Aurah le ha reprendido. Un comentario que no le ha gustado al concursante, quien le ha soltado: «Puedes coger los granitos de la arena». «A mí me respetas», le ha advertido ella ante lo que Ángel Cristo preguntándose: «¿A mí me respetaste tú llamándome desequilibrado? Juegas con la mente de la gente. Quedaste como lo que eres». «Cariño mío no le des la vuelta, no te vas a victimizar otra vez en el concurso», ha apuntado la canaria.

El golpe bajo que desencadena la ira de Ángel Cristo

«Tengo el valor y el honor suficiente como para mirar hacia delante y no pisar a nadie», ha vuelto a asegurar el concursante. Una declaración que ha provocado el estallido e Aurah, quien le ha soltado un gran e inaceptable golpe bajo: «Mira, Pinocho. Yo no nombro a mi hijo para ponerlo delante de una mentira. Tú has jurado por tu hija. Vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año treinta veces. Me cuadra. Pobre madre«.

«Repite lo que has dicho. Eres una desgraciada, una pobre desgraciada. No vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea. Desgraciada, indigente mental. Desgraciada», ha vuelto a decir fuera de sí el concursante. «Poseidón, quiero denunciar a Ángel Cristo», ha clamado ella y como respuesta, Ángel Cristo ha soltado: «Sí, sí porque es lo único que sabéis hacer las mujeres. Pisar a los hombres«. «¡Qué machista!», le ha afeado Aurah al igual que sus compañeros. «A mí no se me ha ido para nada, es una desgraciada», ha repetido Ángel Cristo.

Ángel Cristo, fuera de sí contra Aurah Ruiz

«Desgraciado tú que mira como estás», ha soltado Aurah ante un Ángel Cristo ido. Fuera de sí, el principal aludido no se ha cansado de insultar a su compañera: «Mi vida es de verdad. no como la tuya que lo único que has hecho es vender tu vida» «Me has hecho jurar por mi hija en un puente. Tú sacaste a mi hija en un puente. Es verdad y no tengo nada que esconder. Desgraciada. Eres gentuza, de lo peor que hay. No me voy a cansar, que me eche la gente. Eres una desgraciada, una indigente mental».

El golpe bajo de Aurah Ruiz ha tenido consecuencias y el reproche de Sobera a la concursante ha sido uno de ellas. «El comentario que hiciste sobre la hija de Ángel fue absolutamente desafortunado. No venía a cuento para nada. A los menores hay que protegerlos y no se les puede mezclar en este concurso y fue un extraordinario error que, insisto, va a tener consecuencias. A todos, vamos a mantener a los hijos de todo y a la hija de Ángel Cristo y a la familia de Ángel fuera del concurso», le ha reprendido el presentador.