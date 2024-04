Los 8 mejores estrenos de la semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Atresplayer

Esta nueva semana de abril llegan varias de las grandes propuestas de la ficción de nuestro país. Porque este año tenemos muy buenas historias que contar. Lo demostramos mes a mes, con ejemplos que ya no nos caben en los dedos de las manos. Y abril está siendo un mes muy interesante para ello. Porque esta semana nos llega a Netflix la esperadísima ‘El caso Asunta‘, que centra la trama en uno de los casos más mediáticos de nuestra historia reciente: la desaparición y asesinato de la niña Asunta. Con Candela Peña y Tristán Ulloa como los problemáticos padres, la serie de Netflix va a ser una de esas series que dan mucho que hablar.

Pero no solo destacamos la serie de Netflix, sino que llega también ‘Beguinas‘, otra de esas esperadas series, esta vez en Atresplayer Premium. Situada en la España del siglo XVI, nos encontramos a Yon González rompiendo por completo con su último personaje, el psicópata protagonista de ‘Memento Mori‘. Aparte, esta semana nos llegan grandes películas a las plataformas. Porque tenemos lo nuevo de Jason Statham, ‘Beekeeper: El protector’; la nueva adaptación de ‘El color púrpura’ o una cita con el slasher en ‘Scream 5’. Es decir, siete días que van a dar para mucho en Netflix, Disney Plus, Atresplayer… Prometido.

Estrenos en Netflix

El caso Asunta (SERIE)

Sinopsis: El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Llega una de las series más esperadas del año (sé que lo decimos mucho, pero es que es la pura verdad) a Netflix. Estamos hablando de ‘El caso Asunta’, con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Un caso de desaparición y asesinato que conmocionó al país hace más de diez años, y que ahora llega a la plataforma gracias a Ramón Campos. Ambos actores han destacado la dificultad de interpretar a dos personas tan conocidas por la sociedad… y tan juzgadas por sus acciones. Pero ambos coinciden en algo. «Todos los personajes tienen derecho a que alguien les interprete, también Rosario Porto y Alfonso Basterra».

La serie, de seis episodios de duración, aborda los días más importantes del caso, finalizando con el mediático juicio que acabó con una condena de 18 años para cada uno de los padres de la pequeña Asunta.

Fecha de estreno: 26 de abril

Estrenos en Prime Video

Beekeeper: el protector (PELÍCULA)

Sinopsis: La brutal campaña de venganza de Adam Clay adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como ‘Beekeeper’.

Jason Statham es el rey de las películas de acción. De eso nadie tiene una sola duda. Ha conseguido tomar el testigo de otras estrellas de este tipo de género, y solo su presencia atrae a la gente a los cines. Su último gran esfuerzo ha sido ‘Beekeeper: el protector’, dirigida por David Ayer (‘Escuadrón Suicida’). En la cinta Statham está acompañado por Josh Hutcherson, nuestro amado y fiel Peeta de ‘Los juegos del hambre’. Pero no es la mejor de las películas del célebre héroe de acción. Porque, por momentos, parece más un refrito del resto de sus historias que algo verdaderamente original. Pese a ello, consiguió una taquilla muy digna, pasando los 150 millones, con un presupuesto de menos de 40.

Fecha de estreno: 26 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

Elsbeth (SERIE)

Sinopsis: Spin-off de la serie ‘The Good Wife’ centrado en el personaje de Elsbeth Tascioni, una abogada poco convencional que con su singular punto de vista hará observaciones para atrapar a criminales junto a la policía de Nueva York.

‘The Good Wife’ es una de las grandes series de los últimos años. Julianna Margulies dio vida a Alicia Florrick y, sin darse cuenta, creó un multiverso a su alrededor. Porque después llegaría la mucho más incisiva y divertida ‘The Good Fight’ con Christine Baranski como protagonista. Y ahora le toca el turno a ‘Elsbeth’, protagonizada por Carrie Preston. Conocimos a este personaje tan ‘peculiar’, porque no hay otro adjetivo mejor para definirla, en ‘The Good Fight’, y gustó tanto que el matrimonio King (los creadores de la serie), decidieron darle su propio vehículo de lucimiento. ¿Qué es lo mejor? Que llega con unas críticas increíbles, alabando el guión y la interpretación de Preston. Una de las series tapadas de la temporada.

Fecha de estreno: 23 de abril

Scream (PELÍCULA)

Sinopsis: Veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo.

Que una saga como ‘Scream’ siga en tan buena forma después de casi 30 años desde su primera entrega, es de alabar. Nacida de la mente de Kevin Williamson y Wes Craven, aquella película de terror slasher metareferencial cambió las reglas del juego a mediados de los 90. Desde entonces, cinco secuelas, multitud de personajes para el recuerdo de la cultura popular y un sinfín de imitadores. ‘Scream’, llamada como la película original, llegó en 2022 y renovó la saga de una forma inimaginable, con un nuevo reparto protagonista… aunque con los clásicos Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette volviendo a retomar sus papeles.

Esta vuelta a los orígenes le sentó fenomenal, y todo lo superó gracias a la siguiente entrega, ‘Scream VI’. Aunque ahora todo esté en el aire por la polémica de Melissa Barrera, despedida de ‘Scream 7’ por apoyar públicamente a Palestina. Ya sabemos cómo son en Hollywood con Israel… En la nueva entrega vuelve Neve Campbell y será la primera dirigida por Kevin Williamson. ¿Llegará todo a buen puerto?

Fecha de estreno: 28 de abril

Estrenos en HBO MAX

El color púrpura (PELÍCULA)

Sinopsis: En 1909, Celie, una chica negra norteamericana, es entregada en matrimonio por su maltratador padre a un granjero local, Albert, que la trata con crueldad. Celie es temerosa de Dios y su liberación llega en forma de una cantante de jazz. Adaptación de la novela de Alice Walker sobre las luchas de toda la vida de una mujer afroamericana a principios del siglo XX.

La película de Steven Spielberg, ‘El color púrpura’, tiene el dudoso honor de ser una de las películas más nominadas en los Premios Óscar yéndose de vacío al final de la noche. Pese a ello, cimentó la carrera de Whoopi Goldberg y fue una de las películas con mejor crítica de su año (1985), recaudando casi 150 millones de dólares. Algo muy sorprendente para un drama de sus características. Décadas después, ha habido más adaptaciones de la novela escrita por Alice Walker, ganadora del Premio Pulitzer. ¡Incluso un musical de Broadway! Y es precisamente una adaptación de dicho musical lo que llegó a nuestros cines la navidad de 2023. Aunque pasó un poco sin pena ni gloria, merece la pena un visionado.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en Disney Plus

Desconocidos (PELÍCULA)

Sinopsis: Una noche, en su torre casi vacía del Londres actual, Adam tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry, que pone patas arriba el ritmo de su vida cotidiana. A medida que va surgiendo una relación entre ellos, a Adam le preocupan los recuerdos del pasado y regresa a su ciudad natal y al hogar de su infancia.

Uno de los éxitos más extraños de la temporada. La nueva película de Andrew Haigh, protagonizada por Andrew Scott (‘Ripley‘) y Paul Mescal, ha encontrado su público gracias a film Twitter. Un drama descarnado sobre la soledad y sobre el problema de la homosexualidad aún a día de hoy. La interpretación de los dos protagonistas es cruda y difícil, y es precisamente lo que hace que conectes con la historia y sí, acabes llorando y con el corazón roto. Con un apartado visual muy cuidado y minimalista, ‘Desconocidos’ es una de esas películas pequeñas que, en unos años, serán consideradas de culto.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en SkyShowtime

Apples Never Fall (Un revés inesperado) (SERIE)

Sinopsis: Desde fuera, los Delaney parecen una familia envidiablemente feliz. Joy y Stan, exentrenadores de tenis, son padres de cuatro hijos adultos. Pero, por desgracia, Joy desaparece, y sus hijos se ven obligados a replantearse el matrimonio de sus padres y su historia familiar con ojos nuevos y asustados.

Sam Neil y Annette Bening vuelven a la pequeña pantalla con ‘Apples Never Fall’. Con la firma de la guionista de ‘The OA’, Melanie Marnich, la serie está basada en el best seller de Liane Moriarty (‘Big Little Lies’). Nos llega gracias a SkyShowtime y en el reparto encontramos, junto a Bening y Neill, a Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles.

Fecha de estreno: 23 de abril

Estrenos en Atresplayer Premium

Beguinas (SERIE)

Sinopsis: Segovia, 1559. Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peñarrosa, un noble elegido por su hermano. Este matrimonio promete reforzar el status financiero y social de la familia, pero, en medio del festijo, la prometida recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte. Lucía se presenta en el beguinato, donde su madre la ha citado. En este lugar convive con otras mujeres de manera independiente y al margen de la Iglesia. La joven se abre a un mundo nuevo que le hará cuesitonarse todo lo que había conocido hasta el momento. Y además, conocerá el amor a través de una pasión pura e irrefrenable, pero prohibida. Lo arriesgará todo por Telmo, un hombre judío que debe ocultar sus creencias y su pasado.

10 capítulos de 50 minutos de duración. Esa es la apuesta de Atresmedia para volver a conseguir el éxito de ‘La cocinera de Castamar’ (que luego triunfó en Netflix). Serie de época en la Segovia del siglo XVI, con Yon González y Amaia Aberasturi de protagonistas. ‘Beguinas’ bien podría haber sido un proyecto perfecto de serie diaria, porque tiene todos los elementos que siempre buscamos en este tipo de historias. Además, la serie de Atresplayer se posiciona como una historia feminista necesaria. «Ahora que se habla tanto del feminismo y la sororidad, es interesante ver sus orígenes. A las beguinas se las considera verdaderas pioneras al unirse y enfrentarse al machismo de la jerarquía eclesiástica». Así la define su director Rómulo Aguillaume.

Fecha de estreno: 28 de abril

