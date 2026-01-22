Ni 'Ángela' ni 'El refugio atómico': Netflix anuncia qué serie española fue la más vista durante el 2025

Netflix es la plataforma que más se ha comprometido en mostrar los resultados de sus series a lo largo del año. Dividiendo los doce meses en dos informes semestrales, ya ha publicado qué series fueron las más vistas en la plataforma entre julio y diciembre. Y, sorprendentemente, el título que lidera el ranking no es la temporada 5 de 'Stranger Things', sino la segunda temporada de 'Miércoles'. Pese a que la serie creada por Tim Burton no tuviera la misma relevancia en esta segunda tanda de episodios (seguramente por la decisión de dividir la temporada en dos y, además, estrenarla en agosto y septiembre), ha funcionado mejor que bien. Es decir, 124 millones de visualizaciones en este segundo semestre.

Es verdad que 'Stranger Things' ha tenido mucho menos tiempo para brillar (recordemos que la primera parte de la temporada final llegó en noviembre), o la tercera temporada de 'El juego del calamar', que se estrenó a finales de junio, por lo que no cuenta todas sus visualizaciones en este informe. Pero con ello nos hacemos una idea de los títulos más potentes de la plataforma. En cuando a series españolas, ya tenemos que bucear un poco más en el ranking. Mirando los treinta primeros puestos, encontramos 'Ángela', la serie de Verónica Sánchez, producida por Atresmedia.

Estrenada globalmente en julio (aunque no en todos los territorios, lo cual le da más mérito aún), ha acumulado en este segundo semestre más de 35 millones de visualizaciones, además de 179 millones de horas vistas. Una auténtica barbaridad, situándose en el puesto 26 del ranking de Netflix. Pero, si unimos estos datos del segundo semestre a los que ya teníamos de la primera mitad de año, la serie española original de Netflix más vista ha sido 'El jardinero'. Pero sobre todo gracias a los meses de su estreno. Porque en esta segunda mitad, cae más allá del puesto 600. Y es que en entre abril y junio acumuló más de 30 millones de visualizaciones. Gracias a eso está liderando el ranking.

Título Fecha de estreno Visualizaciones Horas vistas 'El jardinero' 11 abril 37.100.000 173.400.000 'Ángela' (Atresmedia) 7 julio 35.700.000 179.200.000 'El refugio atómico' 19 septiembre 28.200.000 207.200.000 'Dos tumbas' 29 agosto 25.800.000 64.100.000 'Olympo' 20 junio 23.000.000 146.500.000 'Manual para señoritas' 28 marzo 18.200.000 101.600.000 'El cuco de cristal' 14 noviembre 15.300.000 74.000.000 'Animal' 3 octubre 14.800.000 62.000.000 'Machos Alfa' (T3) 10 enero 10.700.000 61.500.000 'Ciudad de sombras' 12 diciembre 10.200.000 48.700.000 'La chica de nieve' (T2) 31 enero 10.000.000 49.500.000 'Valeria' (T4) 14 febrero 8.800.000 36.800.000 'Legado' 16 mayo 8.200.000 55.000.000 'Respira' (T2) 31 octubre 8.100.000 55.300.000 'Innato' 23 diciembre 1.200.000 7.500.000 'Superestar' 18 julio 500.000 2.900.000

Después de la sorpresa que es 'El jardinero', nos encontraríamos una de las grandes apuestas de la plataforma, y que supuso un gran fracaso, porque no respondió al presupuesto millonario que se había invertido en ella. Estamos hablando de 'El refugio atómico'. Pese a la enorme promoción y ser uno de los títulos potentes de la temporada, solo consiguió llegar al puesto 32 de lo más visto en Netflix. Al final, la plataforma optó por cancelar la serie, y no tendremos segunda temporada.

Algo similar ha pasado con 'Respira', bastante lejos de los números que hizo con su primera temporada. Aunque esta se estrenó dos meses antes (en agosto, y la segunda temporada en octubre), acumuló más del doble de visualizaciones (19 millones de la primera contra 8 millones de esta segunda temporada). También ha sido un sonoro fracaso la serie 'Superestar', que llegaba bajo el sello de Los Javis, aunque su presupuesto no era como el de otras producciones de sello español.

Pero es importante destacar que, desde Netflix, se siga apostando por contenido original hecho en nuestro país, año tras año. Y también la estrategia a seguir por Atresmedia o Mediaset (recordemos el gran éxito de 'Entrevías') de estrenar sus series en sus plataformas o en abierto, para luego añadirlas completas al catálogo de Netflix. Una jugada que le ha funcionado a 'Ángela' de mil maravillas, siendo la segunda serie española más vista a nivel internacional en este 2025.