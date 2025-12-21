El próximo pelotazo de Movistar Plus+: una serie con Omar Ayuso y Raúl Arévalo basada en un libro de Mabel Lozano

Tras cerrar el 2025 por todo lo alto con grandes éxitos tanto en audiencia como en crítica como 'Poquita fe', 'Yakarta' o 'Anatomía de un instante'; Movistar Plus+ trabaja también en un gran arsenal de ficción de cara a 2026. Tras anunciar recientemente la segunda temporada de 'Marbella' y 'Ardora' con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, ahora la plataforma ha revelado todos los detalles de 'El Castillo'.

Esta nueva ficción producida por Caballo Films ('Antidisturbios' y 'Los años nuevos') y Mafalda Entertainment acaba de comenzar su rodaje. 'El castillo' se adentra en el funcionamiento del negocio de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, asomándose a un universo desconocido para mostrar las reglas internas de un ecosistema del que apenas se sabe nada.

'El Castillo' es una serie creada y escrita por Isabel Peña ('As Bestas', 'Antidisturbios') y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios') y que está basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano. Elena Martín Gimeno ('Creatura') y Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') dirigen la producción que se estrenará en Movistar Plus+ a lo largo de 2026.

Raúl Arévalo ('Antidisturbios', 'Por cien millones', 'La isla mínima'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio', 'Élite') y Laia Marull ('Te doy mis ojos', 'La Mesías') encabezan el reparto principal de la serie. Mientras que Marc Rodríguez ('La estrella azul'), Claudio Villarrubia ('Los años nuevos'), Miguel Torrecilla ('Nos vemos en otra vida'), Rubén Martínez ('Antidisturbios'), Ángela Boix ('Polvo serán') y Ana Ruano ('El ser querido') completan el elenco.

Así es 'El Castillo', la nueva serie de Movistar Plus+

Liesa (Omar Ayuso), un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Osés (Laia Marull), intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España.

Suizo (Raúl Arévalo) y sus socios dirigen varios clubs de carretera, donde se explota sexualmente a mujeres de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia (Valentina Vidal) que, con 18 años y dejando un hijo pequeño en Colombia, llega a España para ganarse la vida.